Champions League-loting: Messi versus Ronaldo én kraker in Groep H

De indeling van de groepen van het nieuwe seizoen in de Champions League is bekend geworden tijdens de loting van donderdag in Genève. Ajax werd ingedeeld in een groep met Liverpool, Atalanta en FC Midtjylland en ook de andere deelnemers weten inmiddels met welke clubs ze de strijd zullen aanbinden in de groepsfase. Zo staan Lionel Messi en Cristiano Ronaldo in Groep G tegenover elkaar met respectievelijk Barcelona en Juventus.

Titelverdediger Bayern München moet in Groep A zien af te rekenen met Atlético Madrid, FC Salzburg en Lokomotiv Moskou. Voor Real Madrid staan in Groep B wedstrijden tegen Shakhtar Donetsk, het Internazionale van Stefan de Vrij en Borussia Mönchengladbach op het programma.

Manchester City gaat een nieuwe poging wagen om de Champions League te winnen en zal in de groepsfase moeten afrekenen met FC Porto, Olympiacos en Olympique Marseille. Het Sevilla van Luuk de Jong, de Europa League-winnaar van 2019/20, treedt in Groep E aan tegen Chelsea, FC Krasnodar en Stade Rennes. In Groep F lijkt het alle kanten op te kunnen: Zenit Sint-Petersburg, Borussia Dortmund, Lazio en Club Brugge zijn aan elkaar gekoppeld.

Het Juventus van Matthijs de Ligt en het Barcelona van Frenkie de Jong en Ronald Koeman werden aan elkaar gekoppeld. Dynamo Kiev en Ferencváros completeren Groep G. Ook in Groep H staan mooie duels op het programma. Verliezend finalist Paris Saint-Germain en Manchester United, de werkgever van Donny van de Beek en Timothy Fosu-Mensah, kwamen uit Pot 1 en Pot 2. Daar werden naderhand RB Leipzig en Istanbul Basaksehir aan toegevoegd.

Groep A: Bayern München, Atlético Madrid, Red Bull Salzburg, Lokomotiv Moskou

Groep B: Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Internazionale, Borussia Mönchengladbach

Groep C: FC Porto, Manchester City, Olympiacos, Olympique Marseille

Groep D: Liverpool, Ajax, Atalanta, FC Midtjylland

Groep E: Sevilla, Chelsea, FK Krasnodar, Stade Rennes

Groep F: Zenit Sint-Petersburg, Borussia Dortmund, Lazio, Club Brugge

Groep G: Juventus, Barcelona, Dynamo Kiev, Ferencváros

Groep H: Paris Saint-Germain, Manchester United, RB Leipzig, Istanbul Basaksehir

De eerste speelronde in de groepsfase van het nieuwe Champions League-seizoen wordt op dinsdag 20 en woensdag 21 oktober afgewerkt. De laatste speelronde staat voor dinsdag 8 en woensdag 9 december op het programma. De precieze speeldata per club worden vrijdagavond bekendgemaakt door de UEFA.