Labyad en Tannane krijgen na jaren weer heuglijk nieuws

Oussama Tannane en Zakaria Labyad keren terug in de selectie van Marokko. De voetbalbond van het Afrikaanse land meldt via de officiële kanalen dat de spelers van Vitesse en Ajax zijn geselecteerd voor de vriendschappelijke duels met Senegal (9 oktober) en Congo (13 oktober). Middenvelder Driess Sadiki van Willem II is voor het eerst van de partij bij de nationale ploeg.

Ook onder anderen Noussair Mazraoui (Ajax), Hakim Ziyech (Chelsea) en Sofyan Amrabat (Fiorentina) maken deel uit van de selectie van bondscoach Vahid Halilhodzic. Het is voor het eerst sinds lange tijd dat Tannane weer wordt opgeroepen voor Marokko. Hij speelde zijn laatste interland in oktober 2017 tegen Zuid-Korea (1-3 winst) en was sindsdien afwezig. Door de sterke optredens van de 26-jarige aanvaller bij Vitesse mag hij nu weer hopen op minuten bij de Leeuwen van de Atlas.

Ook Labyad mag zich weer melden bij Marokko. De 27-jarige aanvallende middenvelder annex aanvaller van Ajax speelde in maart 2018, tegen Oezbekistan (2-0 winst), zijn laatste interland. Labyad begon dit seizoen bij alle competitiewedstrijden in de basis bij Ajax. Bij de 3-0 overwinning tegen RKC Waalwijk kwam de viervoudig international tot scoren. Daarnaast is ook Munir El Haddadi opgeroepen. De aanvaller van Sevilla speelde in 2014 een EK-kwalificatiewedstrijd voor Spanje, maar door nieuwe regels van de FIFA kunnen internationals in bepaalde gevallen nog van land wisselen.

Our #AtlasLions?????? are ???? Vahid Halilhodžic has named a 26-player squad for the October training camp at Mohammed VI Football Complex. Good luck to our National Team! ????????#DimaMaghrib pic.twitter.com/tdgrYGqgbi — FRMF (@FRMFOFFICIEL) October 1, 2020