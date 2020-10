Romano: Atlético en Arsenal naderen akkoord, tweede deal geen optie

Het lijkt er steeds meer op dat Arsenal op korte termijn afscheid neemt van Lucas Torreira. De middenvelder staat in de nadrukkelijke belangstelling van Atlético Madrid en volgens de Italiaanse transferexpert Fabrizio Romano en The Athletic verlopen de gesprekken tussen de Spaanse club en de zaakwaarnemer van Torreira zeer voorspoedig. Het is de bedoeling dat de controleur op huurbasis naar Madrid vertrekt, terwijl Atlético de optie heeft om hem volgend jaar definitief over te nemen van Arsenal. Er zou al bijna een akkoord zijn tussen beide clubs.

Arsenal zou Torreira liever direct willen verkopen, maar daar gaat Atlético weer niet mee akkoord. De Spaanse club beschikt mede door het afbetalen van het nieuwe stadion niet over de financiële middelen om met miljoenen te smijten. In dat kader wil men Héctor Herrera verkopen, om zo de komst van Torreira mogelijk te maken. Romano meldt voorts dat bij Atlético de verwachting leeft dat Thomas Partey ook na het sluiten van de transferperiode op 5 oktober nog in het Wanda Metropolitano te bewonderen is. De middenvelder wordt al enige tijd in verband gebracht met Arsenal, maar het lijkt er niet op dat the Gunners bereid zijn om de ontsnappingsclausule van vijftig miljoen euro in het contract van Partey te activeren.

Volgens de London Evening Standard doet Arsenal naast Torreira ook Sead Kolasinac van de hand. De linksbenige vleugelverdediger, die in Noord-Londen geen basisplaats heeft, staat namelijk op het punt om bij Bayer Leverkusen terug te keren in de Bundesliga. De transfersom ligt naar verluidt op circa tien miljoen euro. Arsenal wil deze transfersom gebruiken voor het binnenhalen van Houssem Aouar, zo klinkt het. Voorlopig is de vraagprijs van zestig miljoen euro voor de spelmaker van Olympique Lyon nog een struikelblok voor de Londense club.

Atlético trok eerder al Luis Suárez, Yannick Carrasco en Ivo Grbic aan, terwijl er afscheid werd genomen van Álvaro Morata (Juventus) en Santiago Arias (Bayer Leverkusen). In de Spaanse media wordt gemeld dat trainer Diego Simeone wellicht ook nog afscheid neemt van Diego Costa en Thomas Lemar. Voor de aanvaller en middenvelder zijn echter nog geen gegadigden gevonden. De Europese transfermarkt sluit zijn deuren op 5 oktober.