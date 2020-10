Opvolgers van Frenkie de Jong en Virgil van Dijk bekend

De Europese voetbalbond UEFA heeft donderdag bekendgemaakt welke spelers zich de beste keeper, verdediger, middenvelder en aanvaller van het afgelopen seizoen in de Champions League mogen noemen. Bayern München was de absolute hofleverancier. De keuze viel namelijk op Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Kevin De Bruyne en Robert Lewandowski.

Vorig seizoen vielen twee Nederlanders in de prijzen tijdens de verkiezing. Virgil van Dijk (Liverpool) en Frenkie de Jong (Ajax, inmiddels Barcelona) werden benoemd tot respectievelijk de beste verdediger en middenvelder van 2018/19. Alisson was toen de beste keeper, terwijl Lionel Messi zich de beste aanvaller mocht noemen. Ditmaal maakte geen enkele Nederlander meer kans om tot beste speler op zijn positie te worden verkozen.

Neuer werd verkozen tot de beste doelman van de voorbije voetbaljaargang in de Champions League. De Duitser had met zes clean sheets, onder meer in de finale tegen Paris Saint-Germain (0-1), een belangrijk aandeel in de winst van het toernooi. Neuer bleef Keylor Navas en Jan Oblak (Atlético Madrid) voor.

Kimmich werd verkozen tot de beste verdediger van afgelopen seizoen. Hij bleef twee ploeggenoten voor: David Alaba en Alphonso Davies. Hij was in de laatste drie duels met Barcelona (2-8), Olympique Lyon (0-3) en Paris Saint-Germain (0-1) goed voor drie assist en een doelpunt. Van Dijk viel met een vierde plek net buiten de top drie van beste verdedigers; Matthijs de Ligt (Juventus) eindigde op de tiende plaats.

Ofschoon Manchester City al in de kwartfinales werd uitgeschakeld door Olympique Lyon, kwam De Bruyne toch als beste middenvelder van vorig seizoen naar voren. De Belgische spelmaker, goed voor twee doelpunten en twee assists, bleef twee Champions League-winnaars van Bayern München voor: Thomas Müller en Thiago Alcántara.

De keuze voor Lewandowski kwam niet als een verrassing. De aanvaller van Bayern was afgelopen seizoen goed voor liefst vijftien treffers en zes assists in de Champions League. Daarmee bleef hij zowel Kylian Mbappé als Neymar voor.

De trainers van alle 32 clubs die afgelopen seizoen deelnamen aan de Champions League mochten per positie punten geven aan hun drie favoriete spelers. Daarnaast werden de stemmen van 55 journalisten uit aan de UEFA aangesloten landen meegenomen. Sinds het seizoen 2016/17 wordt per linie een Speler van het Jaar benoemd door de UEFA.