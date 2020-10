Sean Klaiber moet tranen bedwingen: ‘Dan word ik altijd emotioneel’

Sean Klaiber heeft donderdag zijn transfer van FC Utrecht naar Ajax afgerond. De 26-jarige rechtsback heeft voor drie jaar getekend in de Johan Cruijff ArenA, met een optie voor nog een seizoen. Klaiber is trots op zijn transfer van minimaal vijf miljoen euro naar Amsterdam, maar vindt het tegelijkertijd erg jammer dat hij na dertien jaar afscheid neemt van FC Utrecht.

Klaiber beaamt dat het raar is om de Domstedelingen na zoveel seizoenen te verlaten. "Natuurlijk is het raar. Je hebt net een nieuwe vriendin en je gaat meteen samenwonen terwijl je altijd thuis hebt gewoond", zo maakt de back een vergelijking via de kanalen van FC Utrecht. "Misschien mis je je ouders of weet ik veel wat. Zo voelt het voor mij nu. Ik heb hier dertien jaar gezeten en genoten."

Als Klaiber beelden krijgt te zien van zijn tijd bij FC Utrecht en zijn familie, wordt hij emotioneel. "Dick Advocaat was trainer bij de play-offs voor Europees voetbal die wij wonnen (in 2019, red.). Toen kregen wij ook de beelden van de familie te zien. En dan word ik altijd emotioneel. En dit was super, ik ben er trots op dat we deze play-offs konden winnen. Dit zijn hele emotionele momenten."

De verdediger dacht al langer aan een nieuwe stap, maar door de coronacrisis moest hij zijn plannen uitstellen. "Het was moeilijker, omdat ik de wens had om bij een andere club te spelen. In het buitenland of in Nederland. Dat is door corona natuurlijk moeilijker geworden. Je hebt niet gespeeld, de competitie lag stil... Ik heb vorig seizoen mijn contract opengebroken, maar ik heb wel gezegd dat ik na een jaar vlammen nog echt de stap wilde maken."

Klaiber kijkt uit naar zijn tijd bij Ajax, waar hij weer gaat samenwerken met Erik ten Hag. De trainer was van 2015 tot 2017 actief in Utrecht en kon goed overweg met Klaiber. De twee hadden al even contact voordat de transfer was afgerond. "Ik heb een hele goede tijd met Erik gehad. Onder hem heb ik stappen gezet die mij een betere speler hebben gemaakt. Ik heb er altijd een goed gevoel aan overgehouden."