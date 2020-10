Lewandowski krijgt met prestigieuze award eindelijk erkenning

Robert Lewandowski is donderdagavond in Genève uitgeroepen tot de beste speler van Europa in het afgelopen seizoen. Tijdens de ceremonie omtrent de loting voor de Champions League-groepsfase werd duidelijk dat de spits van Bayern München meer stemmen had ontvangen van de jury dan concurrenten Kevin De Bruyne en Manuel Neuer. Lewandowski is de opvolger van Virgil van Dijk, die vorig jaar tot UEFA Men's Player of the Year werd uitgeroepen. De prijs wordt uitgereikt op basis van de prestaties van een speler in clubverband én bij zijn nationale ploeg in alle competities.

Voor de award is gestemd door een jury die bestaat uit de clubtrainers van het afgelopen seizoen in de Champions League (32) en de Europa League (48), alsmede 55 sportjournalisten uit Europa. Elk bij de UEFA aangesloten land wordt vertegenwoordigd door één journalist. De award wordt sinds 2011 uitgereikt. Tot dusver behoorde Cristiano Ronaldo en/of Lionel Messi altijd tot de laatste drie kanshebbers, maar ditmaal vielen de grootheden van respectievelijk Juventus en Barcelona buiten de top drie.

De UEFA maakte eerder al bekend dat Ronaldo als tiende eindigde in de verkiezing. Het Bayern München-duo Joshua Kimmich (negende) en Thiago Alcántara (achtste) kreeg iets meer stemmen. Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) en Thomas Müller (Bayern München) eindigden respectievelijk als zevende en zesde na het tellen van alle stemmen. Messi (Barcelona) en Neymar (Paris Saint-Germain) ontvingen evenveel stemmen en deelden de vierde plaats. De top drie werd geheimgehouden tot de loting van donderdagavond.

Lewandowski maakte het afgelopen seizoen grote indruk in dienst van Bayern München. De aanvaller kwam in 47 officiële wedstrijden 55 keer tot scoren en droeg daarmee stevig bij aan het winnen van de treble; met 15 doelpunten werd hij topscorer van het afgelopen Champions League-seizoen en met 6 assists bereidde hij de meeste goals voor. De 32-jarige Lewandowski, die woensdagavond nog de Duitse Supercup won met Bayern, wordt nu voor het eerst in zijn carrière beloond met een prestigieuze individuele Europese prijs. Hij werd gezien als grote kanshebber om de Ballon d'Or te winnen, maar magazine France Football besloot door de coronacrisis geen winnaar aan te wijzen.

Ploeggenoot Neuer hield zesmaal zijn doel schoon in het gewonnen Champions League-seizoen. Tijdens het Final Eight-toernooi in Lissabon trad Neuer met belangrijke reddingen tegen Barcelona, Olympique Lyon en Paris Saint-Germain op als held van zijn club. De Bruyne evenaarde afgelopen seizoen in de Premier League een record van Thierry Henry door twintig assists te leveren. Zelf scoorde hij dertien keer in competitieverband. Het leverde De Bruyne, de eerste Belg ooit die kans maakte op de UEFA Men's Player of the Year Award, vorige maand al een benoeming tot Speler van het Jaar in de Premier League op. Bij de vrouwen werd Pernille Harder door de UEFA uitgeroepen tot Speelster van het Jaar.