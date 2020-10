Feyenoord lijkt af te haken na horen van vraagprijs in Zweden

Paulos Abraham lijkt niet naar Feyenoord te verhuizen. De Zweedse krant Aftonbladet meldt donderdag dat zijn werkgever AIK Solna minimaal 3,5 miljoen euro vraagt voor de achttienjarige vleugelaanvaller en volgens Feyenoord Transfermarkt zijn de Rotterdammers niet van plan om een dergelijk bedrag op tafel te leggen. De huidige verbintenis van Abraham in Zweden loopt door tot medio 2023.

SportExpressen bracht woensdag nog naar buiten dat technisch directeur in gesprek is met de technische leiding van AIK Solna over de komst van Abraham. Er is evenwel nog geen officieel bod uitgebracht en vanwege de meest recente ontwikkelingen lijkt het er niet op dat Feyenoord de buitenspeler voor het sluiten van de transfermarkt op 5 oktober weet binnen te halen. De zaakwaarnemers van Abraham werken ook voor Sam Larsson, die Feyenoord eerder dit jaar voor een transferbedrag van vijf miljoen euro inruilde voor het Chinese Dalian Professional.

Henrik Jurelius, technisch directeur van AIK, wil niet bevestigen dat zijn club de vraagprijs voor Abraham heeft bepaald op 3,5 miljoen euro. “Over de transferwaarde valt alleen maar te speculeren“, verklaart de bestuurder aan Aftonbladet. “En er wordt de laatste tijd wel erg veel gespeculeerd. We hebben het hier over een jonge speler die het erg goed doet. De vraagprijs hangt af van welke clubs interesse in hem hebben. Het is voor ons van cruciaal belang dat er doorverkooppercentages en andere clausules worden bedongen.“

.



‘Feyenoord werkt aan deal in Zweden; gesprekken in volle gang’

De veelscorende aanvaller van AIK Solna kan een transfer maken richting Feyenoord. Lees artikel

Jurelius is niet bang dat Abraham plotseling vertrekt. “Als er tien à vijftien clubs tegelijk komen voor hem, dan zou een transfer dicht bij kunnen komen. Maar nu wordt er alleen maar geïnformeerd naar zijn beschikbaarheid. Ik weet dat Paulos bij ons heeft aangegeven dat hij wil blijven. Ik moet zeggen dat ik onder de indruk ben van hoe hij met alle transfergeruchten omgaat en zich toont op het veld.“

Het is niet bekend of Feyenoord alsnog een bod gaat neerleggen voor Abraham, die volgens verschillende Zweedse media ook wordt gevolgd door clubs uit de Serie A. De talentvolle aanvaller had in maart al de overstap kunnen maken richting Feyenoord, dat echter werd afgetroefd door AIK Solna. De Zweedse club legde circa 90.000 euro neer voor de van IF Brommapojkarna afkomstige Abraham, tot dusver goed voor drie doelpunten en evenveel assists in de Zweedse competitie namens AIK in zeventien optredens.

Abraham wordt in Zweden al langer in verband gebracht met een tussentijdse transfer. Na de 3-0 overwinning op Hammarby IF twee weken geleden liet hij nog weten dat hij zich niet laat beïnvloeden door de transfergeruchten. “Ik weet van niets. We zien na het seizoen wel of er iets gaat gebeuren. Ik heb mijn zaakwaarnemer laten weten dat ik niet alles wil weten. Hij praat vooral met mijn broer en ik blijf er zoveel mogelijk van vandaan. Mijn broer heeft me verteld dat er wat interesse is, maar ik heb hem gezegd dat ik niets meer wil weten omdat ik mijn focus niet wil verliezen", aldus de aan Feyenoord gelinkte aanvaller in de Zweedse media.