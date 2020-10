Aad de Mos analyseert: ‘Dat zou een horrorloting zijn voor Ajax’

Ajax hoort vanmiddag vanaf 17.00 uur bij de loting wie de drie tegenstanders worden in de groepsfase van de Champions League. Voormalig Ajax-trainer Aad de Mos laat in gesprek met De Telegraaf weten wie de ploeg van trainer Erik ten Hag wel en beter niet kunnen loten. “Een poule met Bayern München, Atalanta en Club Brugge zou een horrorloting zijn”, zegt hij.

Ajax zit in Pot 2 en ontloopt daardoor Barcelona, Atlético Madrid, Manchester City, Manchester United, Borussia Dortmund, Chelsea en Shakhtar Donetsk. De Mos denkt dat Ajax uit Pot 1 het beste Zenit Sint-Petersburg kan loten. “Dit is verreweg de minst sterke club in Pot 1. Zenit is een beetje van hetzelfde niveau als Dynamo Kiev. Die heb ik tegen AZ en AA Gent gezien en dat spel ligt Ajax wel. Daar valt doorheen te voetballen en tegen te domineren. Kom maar op, zou ik zeggen.”

Ajax kent alle mogelijke tegenstanders bij loting van vanmiddag

Volgens De Mos zal men bij Ajax hopen dat Bayern wordt ontlopen. “Zonder enige twijfel op dit moment de beste ploeg van de wereld, die ook nog eens heel makkelijk kan variëren. Om de Supercup tegen Dortmund stonden er opeens vier, vijf andere spelers in, maar werd er wel ’gewoon’ gewonnen. Bayern heeft een ontzettend sterke selectie van 22 man. En als het om de prijzen gaat, staan ze er altijd. Niet voor niks hebben ze in 106 dagen vijf hoofdprijzen gewonnen.” Bayern won behalve de Duitse landstitel ook de DFB Pokal, Champions League, Europese Supercup en Duitse Supercup.

Olympiacos is wat De Mos betreft een ideale tegenstander voor Ajax uit Pot 3. “Het elftal wil net als Ajax voetballen, maar Ajax kan dat simpelweg beter. En tegen Griekse opoonenten doet Ajax het over het algemeen wel goed”, aldus De Mos, die verwacht dat Atalanta een taaie opponent voor Ajax zou zijn. “Dat vind ik echt mijn oude club KV Mechelen 2.0. In de jaren tachtig hield nooit iemand rekening met ons, maar we schakelden wel iedereen uit. Dat gevoel heb ik nu bij Atalanta. Iedereen dacht dat het een eendagsvlieg was, maar inmiddels staan ze weer bovenaan in de Serie A. Deze week wonnen ze ’even’ met 1-4 bij Lazio. Deze ploeg én trainer Gasperini wil Ajax écht niet tegenkomen.”

Uit Pot 4 is het Hongaarse Ferencváros de gedroomde tegenstander voor Ajax, zo stelt De Mos. “Ik heb flarden van Ferencváros - Molde gezien. Na de 3-3 in Noorwegen bleef het nu 0-0. Hier gaat Ajax echt van winnen.” Club Brugge is volgens De Mos de zwaarste tegenstander voor Ajax uit deze groep. “Die club weet veel te veel van Ajax én heeft de ervaring in de Champions League. Vorig jaar hebben ze het twee keer goed gedaan tegen Real Madrid. Club is mede door het systeem gewoon een lastige tegenstander. Ze hebben er - zoals Vitesse ook speelde - drie achterop en veel snelheid voorin. Daarnaast hebben ze in Ruudje Vormer de perfecte aanjager. Doe maar geen Club Brugge, liever wat anders.”