Door Haaland bewierookte sensatie rondt toptransfer naar AC Milan af

Jens Petter Hauge vervolgt zijn loopbaan definitief voor AC Milan, zo maakt de Italiaanse club donderdag wereldkundig. De van het Noorse FK Bodö/Glimt afkomstige vleugelaanvaller tekende na de succesvol verlopen medische keuring een contract tot medio 2025 in het San Siro. Onder meer de Italiaanse transferexpert Gianluca Di Marzio wist afgelopen weekeinde al te melden dat AC Milan de beste papieren had om Hauge naar de Serie A te halen.

Over een transfersom worden verder geen mededelingen gedaan door de clubleiding van AC Milan in het persbericht, al duiken in Italië verhalen op dat de transfersom op vijf miljoen euro ligt. Hauge maakte vorige week veel indruk in het duel van de Italiaanse grootmacht met FK Bodö/Glimt (3-2) in de derde kwalitficatieronde van de Europa League. De Noorse buitenspeler tekende voor een doelpunt en een assist. Desondanks was uitschakeling in Europees verband niet te voorkomen.

Nieuwste Noorse sensatie slaat de Eredivisie over vanwege één duel

De uitblinkersrol van Hauge tegen AC Milan was ook landgenoot Erling Braut Haaland opgevallen. "Hebben jullie het doelpunt van Jens Petter Hauge gezien?", vroeg de aanvaller van Borussia Dortmund aan zijn volgers op Instagram. 433 vraagt of het account van de Noorse aanvaller moet worden gevolgd, waarop Haaland een duidelijk antwoord geeft: "Na dat optreden, zeker weten!"

Hauge werd de afgelopen tijd door meer clubs gevolgd. Onder meer de scouts van sc Heerenveen hadden de jonge vleugelaanvaller in het vizier. Een overstap naar de Eredivisie zit er echter niet meer in. Hauge, die rugnummer 15 gaat dragen in Milaan, verlaat zijn Noorse werkgever met 35 treffers en 30 in 117 optredens achter zijn naam. Zijn debuut voor AC Milan volgt wellicht zondag al in het thuisduel met promovendus Spezia, waar Jeroen Zoet onder de lat staat.