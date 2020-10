VVV-Venlo sluit huurdeal met Napoli en bedingt optie tot koop

VVV-Venlo heeft zich per direct versterkt met Zinédine Machach. De 24-jarige middenvelder komt voor de rest van het seizoen op huurbasis over van Napoli. De Eredivisie-club meldt dat er een optie tot koop is bedongen. Machach debuteerde in de Franse competitie bij Toulouse en maakte in januari 2018 de overstap naar Napoli, waar hij niet in is geslaagd om door te breken.

Napoli nam Machach transfervrij over van Toulouse, maar beleefde weinig plezier aan zijn verblijf. Hij werd achtereenvolgens verhuurd aan Carpi, Crotone en Cosenza. Zijn contract in Napels loopt af in de zomer van 2022. “De interesse van VVV-Venlo streelt me”, reageert de aanwinst op de clubwebsite. “Zij lieten merken me graag te willen hebben in Venlo. Napoli is een prachtige club, maar ik wil graag spelen. Bij VVV zie ik die mogelijkheid en wil ik in de Eredivisie tonen wat ik kan.”

"Zinédine is een creatieve middenvelder die beschikt over inzicht en oog heeft voor de steekpass”, vertelt technisch manager Stan Valckx. “Bij Toulouse en Napoli heeft hij natuurlijk een fantastische leerschool gehad. Daarnaast heeft hij in de Ligue 1 in Frankrijk én de Serie B in Italië de nodige wedstrijden gespeeld. Met die ervaring is deze nog relatief jonge middenvelder de benodigde versterking op het middenveld.” Zinédine deelt niet alleen zijn voornaam met Real Madrid-trainer Zinédine Zidane, maar ook zijn geboorteplaats Marseille en zijn Algerijns-Marokkaanse afkomst.