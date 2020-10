‘Opvolger Virgil van Dijk als Europees Voetballer van het Jaar uitgelekt’

Robert Lewandowski wordt donderdagavond tijdens de loting voor de groepsfase van de Champions League uitgeroepen tot Europees Voetballer van het Jaar, zo weten onder meer BILD eb Sport1 te melden. De aanvaller van Bayern München wordt verkozen boven de andere kandidaten Kevin De Bruyne (Manchester City) en ploeggenoot Manuel Neuer.

De prestigieuze prijs werd vorig jaar veroverd door Virgil van Dijk. De Liverpool-verdediger hoeft echter niet te rekenen op prolongatie van de trofee, want een nominatie voor dit jaar bleef uit. Het is voor de eerste keer in tien jaar dat Lionel Messi en Cristiano Ronaldo allebei niet meedingen naar de titel 'Beste Speler van Europa'. In de voorgaande negen edities waren de spelmakers van respectievelijk Barcelona en Juventus beiden kanshebber of was één van de twee aanvallers genomineerd.

Lewandowski heeft het beste seizoen uit zijn loopbaan achter de rug. De Poolse aanvaller veroverde met Bayern de Duitse landstitel, nationale beker en Champions League. In alle drie de competities eiste Lewa de topscorerstitel op. In de Bundesliga kwam Lewandowski tot 34 doelpunten in 31 wedstrijden, terwijl het bekertoernooi werd afgesloten met zes treffers in vijf optredens. In het miljardenbal liet de sterspeler van der Rekordmeister vijftien doelpunten in tien duels noteren. Hij kan bij de Champions League-loting tevens worden uitgeroepen tot Beste Aanvaller van Europa. De concurrenten in die categorie zijn Kylian Mbappé en Neymar (Paris Saint-Germain).

De trainers van alle 32 clubs die afgelopen seizoen deelnamen aan de Champions League mochten per positie punten geven aan hun drie favoriete spelers. Daarnaast werden de stemmen van 55 journalisten uit aan de UEFA aangesloten landen meegenomen. De loting voor de poulefase van het miljardenbal in het Zwitserse Nyon begint donderdagavond om 17.00 uur.