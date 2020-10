‘Club Brugge weigert Engels bod van vijftien miljoen op Hans Vanaken’

Hans Vanaken kan in de slotfase van de transferperiode overstappen naar West Ham United, dat een eerste bod van ruim vijftien miljoen euro heeft neergelegd bij Club Brugge voor de Belgische middenvelder. Manager David Moyes is zeer gecharmeerd van hem. De Belgische topclub wil hem echter niet laten gaan. Vanaken is met zijn doelpunten en assists té belangrijk om tussentijds naar de Premier League te laten gaan, zo klinkt het.

Volgens Het Nieuwsblad vergelijkt de clubleiding van Club Brugge de situatie van Vanaken met die van Jonathan David, die afgelopen zomer voor 32 miljoen euro de overstap maakte richting Lille OSC. Men wil dan ook een veel grote bedrag overhouden aan een eventuele verkoop van de middenvelder. die elk seizoen garant staat voor minstens tien doelpunten en evenveel assists. Club Brugge wil ook dit seizoen meedoen om de landstitel en met het aanblijven van Vanaken is de kans op een kampioenschap een stuk groter, zo klinkt het in de Belgische media.

Bovengenoemde krant meldt dat Club Brugge overweegt om Vanaken wederom een nieuw en verbeterd contract aan te bieden. Zijn huidige verbintenis loopt door tot de zomer van 2024. Daarnaast vraagt men zich af of de 28-jarige middenvelder een titelkandidaat wil inruilen voor West Ham, dat een stroeve start kent in de Premier League. The Hammers hebben in ieder geval tot 5 oktober de tijd om zaken te doen, want op die dag gaat de Europese transfermarkt voor enkele maanden op slot.

Vanaken werd in het verleden ook al eens in verband gebracht met een transfer naar de Premier League. Een definitieve deal kwam echter nimmer van de grond. Ook de vermeende belangstelling van Ajax van vorig jaar liep op niets uit. In de Engelse media wordt de Belgische spelmaker qua manier van spelen en fysieke kracht vergeleken met Tomas Soucek. die vanwege zijn sterke optredens enkele maanden geleden definitief werd binnengehaald door West Ham.