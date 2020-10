Rayhi heeft gewenste transfer te pakken: ‘Een stap die ik niet kan weigeren’

Sparta Rotterdam is het eens geworden met Al Batin over de transfersom van Mohamed Rayhi, zo laat de Eredivisie-club weten via de officiële kanalen. De aanvaller vertrekt op korte termijn naar Saudi-Arabië om zijn overstap verder af te ronden. Rayhi neemt donderdag afscheid van zijn ploeggenoten en maakt dan ook geen deel meer uit van de selectie van trainer Henk Fraser.

Rayhi was zaterdag in gesprek met FOX Sports helder over zijn vertrekwens. "Mensen gaan niet naar Saudi-Arabië om naar de olie-industrie te kijken, of om een stap te maken naar de Champions League daarna. Saudi-Arabië is gewoon heerlijk financieel aantrekkelijk voor elke speler, daar doet elke speler het voor. Degene die zegt dat hij het daar niet voor doet, die liegt. Saudi-Arabië staat niet bekend om een stap hogerop te maken, het is gewoon puur voor het geld, en om mijn toekomst financieel veilig te stellen. Dat is ook de enige reden om die kant op te gaan, daar ben ik gewoon heel eerlijk over."

Henk van Stee, technisch manager van Sparta, legt op de clubwebsite uit hoe de transfer tot stand is gekomen: “In de zomer van 2018 was Rayhi een van de eerste spelers die na de degradatie tekende bij Sparta, waarna hij een belangrijke rol speelde bij de promotie. In januari verlengde Rayhi zijn aflopende contract nog met twee seizoenen. Destijds al was er buitenlandse interesse en maakte hij zijn ambitie bekend om een keer die stap te maken.”

Sparta was dan ook niet verrast toen Rayhi bekendmaakte dat hij weg wilde uit Rotterdam. “Wij gunnen hem zijn transfer, maar zijn toen al een afkoopsom overeengekomen", aldus Van Stee. "Die afspraak stond en wij laten een speler als Rayhi niet vertrekken zonder onze vooraf afgesproken transfersom en een garantie dat de transfer ook betaald wordt. Dat zal iedereen begrijpen, inclusief Mohamed Rayhi en zijn zaakwaarnemers Ali Elkhattabi en Youssef El Akchaoui.”

Rayhi kijkt op het clubkanaal terug op tweeënhalf mooie jaren op Het Kasteel. “Maar zoals ik ook al in mijn interviews heb aangegeven is dit een stap in mijn carrière die ik niet kan weigeren. Ik ben dan ook blij dat de clubs er toch uit zijn gekomen en ik deze stap kan maken. Ik wens Sparta, mijn teamgenoten en alle trouwe supporters heel veel succes toe.”