Engelse media en Solskjaer zeer te spreken over ‘slimme’ Van de Beek

Donny van de Beek had woensdagavond voor de tweede keer een basisplaats bij Manchester United, dat in de derde ronde van de EFL Cup eenvoudig afrekende met Brighton & Hove Albion: 0-3. De middenvelder maakte een goede indruk, met een fraaie hakje op de scorende Juan Mata als absoluut hoogtepunt van de avond. De Engelse media zijn dan ook onder de indruk van het optreden van Van de Beek tegen the Seagulls.

De Manchester Evening News vond Van de Beek niet heel erg opvallend spelen, totdat hij Mata in de tweede helft op fraaie wijze in staat stelde om de tweede treffer voor the Mancunians aan te tekenen. "Het laat vooral zien hoe gevaarlijk Van de Beek kan zijn als hij in een meer vooruitgeschoven rol speelt", zo luidt het oordeel over de van Ajax overgenomen middenvelder. Het optreden van de Nederlander aan de Engelse zuidkust wordt beoordeeld met een 7.

Volgens de Daily Mirror had Van de Beek 'een aantal zeer fraaie balbehandelingen' en ook zijn rol als verbindingsspeler tussen de linies viel op bij de Engelse krant. Uiteraard blijft zijn assist op Mata niet onvermeld. Opnieuw krijgt de Oranje-international een 7 achter zijn naam. "Donny is een erg slimme speler", liet Mata na afloop optekenen door The Telegraph. "Hij vindt altijd de ruimte en zijn manier van spelen bevalt mij erg goed. Hij gaat combinaties aan, geeft passes en is altijd in beweging. Dat kwam goed tot uiting bij mijn doelpunt, Donny staat altijd op de goede plaats." De Engelse krant denkt dat een vaste plaats voor Van de Beek op het middenveld van Manchester United niet kan uitblijven.

Van de Beek krijgt ook van de Daily Express een 7 als rapportcijfer. "Het was een bijzondere avond voor de zomeraanwinst van Manchester United. Het gebrek aan stootkracht bij de bezoekers speelde hem eerst nog parten, maar bij de treffer van Mata kwamen zijn kwaliteiten duidelijk naar voren." Volgens fansite Utdreport was er een cruciale rol weggelegd voor Van de Beek in de meeste aanvallen die door het elftal van manager Ole Gunnar Solskjaer werden opgezet.

Volgens de Noorse keuzeheer is Van de Beek een 'zeer intelligente speler die duidelijk laat zien dat hij bij Ajax de opleiding heeft genoten': "Hij is op verschillende posities inzetbaar, wat een speler altijd van pas kan komen. Op rechts, op links, als nummer 10. Het is een volwaardige selectiespeler waar een manager veel aan heeft. Hij gaat nog zeer belangrijk worden dit seizoen, zeker gezien het aantal wedstrijden dat we moeten spelen. Tot dusver heeft Donny in elk duel zijn kwaliteiten getoond. Hij beweegt altijd erg slim en doet geen gekke dingen. Desondanks is hij zeer effectief. Donny klopt duidelijk op de deur", zo klinkt het in de Engelse media.

Van de Beek is blij met zijn aandeel in het mooie doelpunt van Mata. "Dat deden we goed", zegt de aangever op het clubkanaal van Manchester United. "Ik ben erg gelukkig dat ik met zulke goede voetballers mag samenspelen. Hij is erg creatief en strooit met fraaie passjes. Met zo'n legende op het veld staan is erg fijn." De plaats in de kwartfinale van de EFL Cup doet Van de Beek erg goed: "We willen dit seizoen om alle prijzen meedoen, dus deze overwinning is zeer belangrijk."