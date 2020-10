Vermoedelijke opstelling PSV: Zahavi en Malen vormen nieuw koppel

Eran Zahavi start donderdagavond vanuit de basis bij PSV tegen Rosenborg, zo verwacht het Algemeen Dagblad. Woensdag werd bekend dat de Israëlische spits eindelijk speelgerechtigd is en trainer Roger Schmidt zal naar verwachting direct gebruik maken van de aanvaller in de laatste voorronde van de Europa League. Zahavi start in de voorhoede naast Donyell Malen.

Zahavi trainde de afgelopen twee weken al mee bij PSV. Omdat het papierwerk lang op zich liet wachten kon hij niet bij de UEFA worden aangemeld. "Gelukkig is het opgelost”, zei Schmidt woensdag in het Noorse Trondheim. “Eran is fit en wilde zich de afgelopen weken al heel graag bewijzen. Daarom was de situatie ook lastig voor hem”, aldus de Duitse trainer. Hij verwacht een fysieke wedstrijd. “Rosenborg is een fysiek sterke en goed georganiseerde ploeg, die graag in de duels wil komen.”

Ibrahim Sangaré: wie is de nieuwe topaankoop van PSV?

Schmidt kan in Noorwegen nog niet beschikken over Ibrahim Sangaré. De Ivooriaanse middenvelder werd deze week gepresenteerd in het Philips Stadion. Doordat diverse administratieve handelingen nog niet zijn afgerond kan de miljoenenaankoop nog niet spelen. Technisch manager John de Jong is volgens de krant nog bezig met versterkingen. Zo bekijkt hij of het mogelijk is om de achterhoede of aanval nog te versterken. Daartegenover staat het mogelijke vertrek van Armindo Bruma en Jorrit Hendrix.

Tegen Rosenborg kiest Schmidt naar verwachting voor Yvon Mvogo tussen de palen. In het centrum van de achterhoede zal hij kiezen voor Jordan Teze en Olivier Boscagli. Pablo Rosario en Ryan Thomas zijn de twee controlerende middenvelders, terwijl Mauro Júnior en Cody Gakpo vanaf de zijkanten zullen spelen. Mohamed Ihattaren zal naar verwachting genoegen moeten nemen met een plek op de bank. De wedstrijd tussen Rosenborg en PSV begint donderdagavond om 19.00 uur.