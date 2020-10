‘PSV concurreert met Franse clubs om spits van Paris Saint-Germain’

PSV is nog niet klaar op de transfermarkt. Volgens RMC Sport is de Nederlandse topclub namelijk in de race om de handtekening van Daniel Labila van Paris Saint-Germain. Het zeventienjarige talent wil volgens de berichtgeving het liefst in Parijs blijven, maar het is vooralsnog onduidelijk of zijn huidige club hem een nieuwe aanbieding gaat doen.

De talentvolle centrumspits is opgeleid door Paris Saint-Germain. In 2018 tekende hij zijn eerste jeugdcontract, dat in de zomer van volgend jaar afloopt. Omdat een akkoord over een langer verblijf nog niet is bereikt ruiken diverse clubs hun kans. Behalve PSV hebben ook verschillende Franse clubs zich in Parijs gemeld voor de jonge aanvaller die een Frans-Congolese achtergrond heeft.

Mocht het tot een overstap naar Eindhoven komen, dan zal Labila gezien zijn leeftijd niet direct aansluiten bij de selectie van hoofdtrainer Roger Schmidt. Het lijkt logischer wanneer het talent in de jeugd of bij Jong PSV aansluit. De concurrentie in de spitspositie in de A-selectie is groot. Schmidt heeft immers de beschikking over centrumspitsen als Donyell Malen, Eran Zahavi en Joël Piroe.

Technisch manager John de Jong versterkte de selectie van PSV deze transferperiode met vijf spelers. Met Yvon Mvogo (gehuurd van RB Leipzig) en Vincent Müller (Würzburger Kickers) kwamen twee keepers naar Eindhoven. Daarnaast kreeg Schmidt de beschikking over Philipp Max (FC Augsburg), Zahavi (Guangzhou R&F) en Ibrahim Sangaré (Toulouse).