Vinícius Júnior helpt Real Madrid aan zeer moeizame overwinning

Real Madrid moet duidelijk nog op stoom komen. Het team van Zinédine Zidane boekte woensdagavond ten koste van Real Valladolid de tweede zege van het LaLiga-seizoen. Een doelpunt van Vinícius Júnior gaf de doorslag: 1-0. Door de overwinning komt Real Madrid op zeven punten uit drie duels en overnacht de regerend landskampioen op de derde plaats. De hoofdstedelingen spelen zondagavond uit bij Levante.

Real Madrid speelde van begin af aan op balbezit en creëerde diverse duidelijke kansen, maar slaagde er niet in om Roberto Jiménez te passeren. Bij de twee pogingen van Luka Jovic, die samen met Karim Benzema de aanval in een 4-4-2-opstelling vormde, ontbrak het aan de nodige precisie. Federico Valverde had in de negende minuut de 1-0 op zijn schoen. Na een kans voor Marcelo viel de bal voor de voeten van de Uruguayaan en was het Jiménez die het leer met een uitstekende redding keerde.

Valladolid kwam beter in de wedstrijd naarmate de eerste vorderde en meldde zich zo nu en dan voorzichtig bij het doelgebied van Thibaut Courtois. Verder dan enkele pogingen van afstand, die een prooi waren voor de Belg, kwamen de bezoekers echter niet. Kort na de pauze kwam Valladolid heel goed weg. Jiménez keerde een kopbal van Jovic, waarna de rebound van Casemiro tegen de lat ging. Enkele minuten later was Courtois op zijn beurt attent op een schot van Shon Weismann na een individuele actie vanaf het middenveld.

Zidane had genoeg gezien en haalde Isco, Jovic en Álvaro Odriozola naar de kant, ten faveure van Daniel Carvajal, Marco Asensio en Vinícius Júnior. De Braziliaan tekende enkele minuten later al voor de 1-0. Na een fout aan de kant van Valladolid veranderde Bruno González een schot van Benzema van richting en kwam het leer uiteindelijk terecht bij Vinícius Júnior, die Jiménez in de rechterhoek verschalkte.

Valladolid reageerde echter sterk op de domper. Courtois tikte met zijn vingertoppen een schot van Raúl Carnero over het doel en daarna veranderde hij een krachtig schot van Waldo Rubio van richting. Een kopbal van Bruno González ging maar net naast. In de slotfase kreeg Real Madrid wat meer ruimte en hing ook de 2-0 in de lucht. Benzema kon echter nét niet Vinicius bereiken en een schot van Luka Modric eindigde op de paal.