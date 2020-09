Van de Beek kent weergaloos moment bij overwinning Man United

Manchester United heeft zich geplaatst voor de kwartfinale van de EFL Cup. The Red Devils kenden woensdagavond minder moeite met Brighton & Hove Albion (0-3 zege) dan zaterdag in competitieverband het geval was (2-3). Donny van de Beek had een basisplaats en droeg met een fraaie voetbeweging bij aan de 0-2 van Juan Mata; Joël Veltman van Brighton & Hove Albion had een ongelukkige rol bij de 0-3.

Mede met het oog op de competitiewedstrijd tegen Tottenham Hotspur van zondag voerde trainer Ole Gunnar Solskjaer van Manchester United liefst tien wijzigingen door in de basisopstelling. De enige speler die zijn basisplek behield ten opzichte van het competitieduel met Brighton, was Victor Lindelöf in de achterhoede. In de openingsfase van de wedstrijd was het balbezit voor Manchester United, dat aanvankelijk te weinig kansen creëerde om Brighton in verlegenheid te brengen. In de voorlaatste minuut van de eerste helft opende Scott McTominay echter de score met een kopbal uit een afgemeten vrije trap van Mata.

Het duurde na de pauze lang voordat Manchester United de wedstrijd naar zich toetrok. Zeventien minuten voor tijd zorgde Mata voor de 0-2 na uitstekend voorbereidend werk van Van de Beek. Na een pass van Fred verlengde de van Ajax overgekomen middenvelder de bal met de hak, waarmee hij Mata lanceerde en in staat stelde om er 0-2 van te maken met een schot dat door de benen van verdediger Lewis Dunk zeilde. Paul Pogba bepaalde de eindstand uit een vrije trap die van richting werd veranderd door Veltman.