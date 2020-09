BILD publiceert details over eerste én tweede bod van Ajax op Klaassen

Het eerste bod van Ajax op Davy Klaassen, dat werd afgewezen door Werder Bremen, bedroeg volgens BILD zeven miljoen euro plus vijf miljoen euro aan variabelen. Directeur voetbalzaken Marc Overmars van Ajax gaat zich spoedig in het Weser-Stadion melden met een nieuw bod. Volgens de doorgaans goed ingevoerde krant gaat Ajax een vast bedrag van circa negen miljoen euro plus drie miljoen euro aan bonussen aanbieden.

Ook met het nieuwe bod zou de totale transfersom kunnen uitkomen op 12 miljoen euro. Het vaste bedrag ligt echter hoger dan bij het eerste bod. De potentiële totale transfersom komt in de buurt van de som die Werder Bremen twee jaar geleden betaalde om Klaassen over te nemen van Everton: 13,5 miljoen euro. De club uit de Bundesliga hoopt zo'n groot mogelijk deel van die transfersom terug te verdienen en zou daarom wel akkoord kunnen gaan met het tweede Amsterdamse bod. BILD stelt dat de coronacrisis Werder dertig miljoen euro heeft gekost en dat de club een transfersom voor Klaassen daarom goed kan gebruiken.

Bovendien is het vrij stil rondom Milot Rashica, een speler die Werder volgens eerdere berichtgeving circa twintig miljoen euro kan opleveren. De stilte in het 'transferpoker' rond de ex-aanvaller van Vitesse doet Werder beseffen dat een vertrek van Klaassen wellicht de enige manier is om inkomsten te genereren. Klaassen verliet Ajax in 2017 voor een avontuur bij Everton. Volgens BILD heeft Werder met de transfervrije Kevin Stöger en een nog onbenoemde buitenlandse speler twee potentiële opvolgers van de middenvelder in het vizier.

Fansite DeichStube meldde woensdagmiddag dat Werder genoeg tijd wil hebben om een vervanger te strikken. De club zou Ajax daarom een ultimatum hebben gesteld: Werder wil dat er donderdag een akkoord op hoofdlijnen op tafel ligt en zal anders de stekker uit de gesprekken trekken, luidde de berichtgeving. Klaassen heeft een contract tot medio 2022 bij Werder. Ajax staat op het punt om zich te versterken met Sean Klaiber van FC Utrecht; mogelijk wordt Klaassen de laatste aanwinst voor het sluiten van de transfermarkt.