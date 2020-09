Basisdebuut Luis Suárez in El Alcoraz mondt uit in teleurstelling

Atlético Madrid heeft het eerste puntenverlies van het LaLiga-seizoen geleden. De ploeg van Diego Simeone kwam woensdagavond bij promovendus Huesca niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel: 0-0. Luis Suárez mocht in El Alcoraz voor het eerst aan de aftrap verschijnen, maar na zijn dubbelslag én assist in zijn debuut tegen Granada kon hij dit keer niet het verschil maken. Atlético speelt zaterdag in het Wanda Metropolitano tegen Villarreal, dat zich woensdag met een 3-1 zege op Deportivo Alavés herstelde van de 4-0 nederlaag in en tegen Barcelona van afgelopen zondag.

Drie dagen na de 6-1 zege op Granada werd wellicht opnieuw een spektakelstuk van Atlético verwacht, maar dat viel bijzonder tegen. Het team van Simeone kwam bedeesd over, liet zich aanvallend amper gelden en had praktisch geen uitzicht op een doelpunt. De twee grootste kansen van de eerste helft waren voor Huesca, of beter gezegd Mikel Rico. Een goed schot van de middenvelder werd tijdig geblokt door de middenvelder en vlak voor de pauze schoot hij het leer ongecontroleerd over het doel van Jan Oblak.

Niet alles wat Luis Suarez aanraakt bij Atlético de Madrid verandert in goud ?? Geplaatst door voetbalzone op Woensdag 30 september 2020

Suárez en Joao Félix kwamen er in de eerste helft, mede dankzij de inspanningen van Huesca, amper aan te pas. Toch was Atlético vlak na de pauze dichtbij een doelpunt toen Marcos Llorente, na een goede actie van Joao Félix, de bal via Andrés Fernández op de lat mikte. De ploeg van Simeone kreeg meer grip op de wedstrijd en was na een uur spelen dicht bij de 0-1. Suárez omspeelde Fernández en leek te gaan scoren, maar de doelman reageerde goed en kon met zijn hand alsnog een doelpunt voorkomen.

Voor Suárez zat het duel er na een uur spelen op: de Uruguayaan werd vervangen door Diego Costa. De beste kansen van los Colchoneros waren echter niet voor de Spaanse Braziliaan. Een kopbal van Felipe Monteiro ging over en Fernández redde tot driemaal toe op pogingen van Joao Félix, waardoor het duel in Huesca doelpuntloos eindigde.