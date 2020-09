Wéér zeven doelpunten in zege voor Inter; Jeroen Zoet wint en valt uit

Internazionale heeft ook woensdagavond weer een doelpuntrijke overwinning in de Serie A geboekt. Vier dagen na de 4-3 overwinning op Fiorentina was het team van Antonio Conte met 2-5 te sterk voor Benevento. De nummer twee van afgelopen seizoen wacht zondag een lastig uitduel met Lazio. Spezia boekte tegelijkertijd de allereerste overwinning ooit op het allerhoogste niveau, al was blessureleed bij Jeroen Zoet in de tweede helft een domper op de zege.

Benevento - Internazionale 2-5

Het team van Conte scoorde in de eerste helft liefst vier keer en had zelfs minder dan dertig seconden nodig om aan de leiding te gaan. Na een strakke pass van Aleksandar Kolarov ging Achraf Hakim een één-twee met Alexis Sánchez aan en bediende hij Lukaku op maat: 0-1. Roberto Gagliardini schoot op aangeven van Ashley Young de 0-2 binnen en stond drie minuten later aan de basis van de 0-3 van Lukaku. Een foute pass van Samir Handanovic was het enige smetje op de eerste helft van Inter: de fout van de keeper werd meteen afgestraft door Gianluca Caprari. Vlak voor rust maakte Hakimi zijn eerste Serie A-goal: 1-4.

Inter, waar Stefan de Vrij zijn rentree maakte na een schorsing, kwam enkele minuten na rust goed weg toen een inzet van Gabriele Moncini op het aluminium eindigde. Het team van Conte kreeg meer grip op de wedstrijd en was dicht bij de 1-5 toen ook Gagliardini op de lat mikte. De voor Lukaku ingevallen Lautaro Martinez maakte uiteindelijk de vijfde treffer van i Nerazzurri. De vrijstaande Argentijn schoot het leer vanaf de rand van het strafschopgebied in de rechterhoek. Met zijn tweede van de avond bepaalde Caprari de eindstand in het Stadio Ciro Vigorito: 2-5.

? Wat een START van Internazionale! ? ?? ?? Vuurpijl van Aleksandar Kolarov ?? Een-twee Alexis Sanchez - Achraf Hakimi ?? Good old Romelu Lukaku Geplaatst door voetbalzone op Woensdag 30 september 2020

Udinese - Spezia 0-2

Na ruim een minuut lag de bal reeds achter Zoet. Een schot van Matteo Ricci ging via de paal erin, maar de VAR constateerde buitenspel in een voorgaande spelsituatie. Het was Andrey Galabinov, sinds zondag de maker van het eerste doelpunt van Spezia in de Serie A, die na een half uur voor de enige treffer in de eerste helft zorgde. Na een voorzet vanaf links van Emmanuel Gyasi kopte Galabinov de bal via de grond binnen: 0-1. Spezia, met Julian Chabot in de defensie, verdedigde de voorsprong met verve tot aan de rust.

Voor Zoet zat het duel er na dik een uur spelen reeds op. De Nederlander moest vanwege een ogenschijnlijke liesblessure het veld per brancard verlaten. Rafael nam de plek van Zoet onder de lat in. Twee minuten later kwam Spezia ook nog eens met tien man te staan toen aanvoerder Claudio Terzi zijn tweede gele kaart van de wedstrijd kreeg. Ook met een man meer slaagde Udinese er niet in om minimaal een gelijkspel af te dwingen, mede omdat Rafael in de slotminuten goed reageerde op een krachtige inzet van Thomas Ouwejan, die na dik een uur was ingevallen voor Marvin Zeegelaar. Diep in de extra tijd stond Galabinov niet buitenspel na een uittrap van Rafael en schoot hij de bal onder Juan Musso door.