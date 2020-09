Weerzien duurt langer dan één minuut voor Donny van de Beek

Donny van de Beek maakt zich op voor zijn tweede wedstrijd als basisspeler bij Manchester United. De van Ajax overgekomen middenvelder begint woensdagavond vanaf 20.45 uur aan de uitwedstrijd Brighton & Hove Albion in de achtste finale van de EFL Cup. Zaterdag deed Van de Beek in competitieverband nog een minuut mee tegen dezelfde club (2-3 zege). Bij Brighton krijgt Joël Veltman, net als in de vorige twee rondes van de EFL Cup, een basisplaats van trainer Graham Potter.

Mede met het oog op de competitiewedstrijd tegen Tottenham Hotspur van zondag voert trainer Ole Gunnar Solskjaer van Manchester United liefst tien wijzigingen door in de basisopstelling. De enige speler die zijn basisplek behoudt ten opzichte van het competitieduel met Brighton, is Victor Lindelöf. Verdedigingspartner Harry Maguire is niet fit en wordt afgelost door Eric Bailly, terwijl Aaron Bin-Wassaka op de rechtsbackpositie wordt vervangen door Diogo Dalot en linksback Brandon Williams de plek van Luke Shaw inneemt.

Net als in de vorige ronde van de EFL Cup, vorige week dinsdag tegen Luton Town (0-3 zege), neemt Dean Henderson de plek van David de Gea over onder de lat. Voorin krijgen Marcus Rashford, Anthony Martial en Mason Greenwood rust, wat leidt tot basisplekken voor Daniel James, Juan Mata en Odion Ighalo. Laatstgenoemde treedt op als de enige spits in het 4-2-3-1-systeem van Solskjaer.

Het volledige middenveld wordt ook vervangen: Nemanja Matic, Bruno Fernandes en Paul Pogba maken plaats voor Fred, Van de Beek en Scott McTominay. Van de Beek krijgt daarmee zijn tweede basisplaats sinds zijn overstap naar Manchester United. In de vorige ronde tegen Luton Town stond hij 78 minuten op het veld; zaterdag kwam hij tegen Brighton een minuut voor tijd binnen de lijnen. Landgenoot Veltman bleef zaterdag op de bank en is woensdagavond niet de enige ex-Eredivisionist bij Brighton, want ook Alireza Jahanbakhsh begint ook in de basis.

Opstelling Brighton & Hove Albion: Steele, White, Dunk, Mac Allister, Gross, Jahanbakhsh, Bernardo, Burn, Veltman, Gyokeres, Molumby

Opstelling Manchester United: Henderson, Dalot, Bailly, Lindelof, Williams, McTominay, Fred, Mata, Van de Beek, James, Ighalo