Luis Suárez krijgt drie dagen na droomdebuut eerste basisplaats

Luis Suárez begint woensdagavond in de basis als Atlético Madrid het opneemt tegen Huesca. De van Barcelona overgenomen spits maakte zondag zijn officiële debuut voor los Colchoneros en was toen in twintig minuten tijd goed voor twee doelpunten en een assist. In zijn tweede wedstrijd namens Atlético in LaLiga begint de Uruguayaan naast João Félix in de aanval.

De entree van Suárez in de basiself gaat ten koste van Diego Costa, die op de bank begint. Naast de Spaans international kiest trainer Diego Simeone ervoor om in eerste instantie ook geen beroep te doen op spelers als Koke, Thomas Lemar, Yannick Fereirra Carrasco en Ángel Correa. Atlético gaat het duel met Huesca in als de nummer negen van LaLiga: het eerste duel dat de Madrilenen dit seizoen speelden werd met afgelopen weekend met 6-1 gewonnen van Granada.

Opstelling Atlético Madrid: Oblak; Trippier, Felipe, Hermoso, Lodi; Saúl, Partey, Llorente, Vitolo; João Félix, Suárez.