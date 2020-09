Willem II neemt Ndayishimiye-route en plukt weer aanvaller weg bij NEC

Ole Romeny ruilt NEC op huurbasis in voor Willem II, zo maken beide clubs woensdagmiddag wereldkundig. De Tricolores hebben tevens de optie bedongen om de twintigjarige aanvaller volgend jaar definitief naar Tilburg te halen. De huidige verbintenis van Romeny bij NEC loopt nog bijna twee jaar door. De jonge spits gaat bij Willem II het shirt met rugnummer 15 dragen.

Vorig jaar nam Willem II met Mike Trésor Ndayishimiye ook al een speler op huurbasis over van NEC. De aanvaller maakte indruk en de optie tot koop in de huurovereenkomst met de Nijmegenaren werd dan ook gelicht. Men hoopt met Romeny wederom een talentvolle aanvaller in huis te hebben. Hij debuteerde in 2018 in het betaald voetbal en kwam tot dusver tot 10 doelpunten in 64 wedstrijden. "Willem II heeft een speelstijl die mij erg aanspreekt. Aanvallend en verzorgd voetbal. Ik wil zoveel mogelijk minuten maken en laten zien wat ik kan. Ik heb er zin in", zo reageert de aanwinst op de website van zijn nieuwe club.

Wilco van Schaik, algemeen directeur van NEC, legt uit waarom Romeny tijdelijk overstapt richting Willem II. "We hebben de afgelopen periode veel en lange gesprekken gevoerd met Ole en zijn management in het kader van zijn ontwikkeling. Hierin hebben we samen een bewuste keuze gemaakt door hem in een andere omgeving die volgende stap in zijn ontwikkeling te laten zetten. Wij denken dat Willem II een club is waar hij zich, gezien zijn kwaliteiten, verder kan ontplooien. Soms geeft een andere omgeving je net dat extra zetje in de rug en we hopen dat dit ook voor Ole geldt", aldus de NEC-bestuurder.

Romeny had over belangstelling niets te klagen. Voetbal International meldt dat de aanvaller naast Willem II ook werd gevolgd door sc Heerenveen, Manchester City, Norwich City, Leeds United, Brentford FC, Juventus, Bologna, Fortuna Düsseldorf en Real Sociedad hem in het vizier. Hij maakt mogelijk zondag al zijn debuut voor Willem II in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord.