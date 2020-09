‘Marc Overmars krijgt ultimatum te horen in Bremen en moet haast maken’

Ajax wordt sinds een paar dagen nadrukkelijk in verband gebracht met een terugkeer van Davy Klaassen. De Amsterdammers lijken echter flink vaart te moeten zetten achter de onderhandelingen, aangezien Werder Bremen Ajax naar verluidt inmiddels een ultimatum heeft opgelegd. De club uit de Bundesliga wil dat er donderdag een akkoord op hoofdlijnen op tafel ligt en zal anders de stekker uit de gesprekken kiezen.

De transferperiode sluit pas aanstaande maandag, maar Werder wil volgens DeichStube genoeg tijd hebben om nog een vervanger voor Klaassen in huis te halen. Volgens de fansite is er dus haast geboden voor directeur voetbalzaken Marc Overmars, wiens eerste bod op weinig waardering kan rekenen in Bremen. Ajax zou ruim onder de 10 miljoen euro hebben geboden, terwijl Werder twee jaar geleden nog het recordbedrag van 13,5 miljoen neerlegde om Klaassen over te nemen van Everton.

Met een nog tot 2022 doorlopend contract is er dus weinig motivatie voor Werder om hem voor een lager bedrag van de hand te doen. De club wordt weliswaar hard geraakt door de coronacrisis en zou de miljoenen die Klaassen op kan brengen goed kunnen gebruiken. DeichStube benadrukt echter dat het voortbestaan van de club niet afhangt van de verkoop van Klaassen, waardoor Werder het zich kan veroorloven hoog in de boom te gaan zitten.

Als Ajax Klaassen inderdaad deze transferperiode nog terug wil halen naar Amsterdam zal het er dus een schepje bovenop moeten doen. Woensdag of donderdag wordt al wel Sean Klaiber gepresenteerd als nieuwe aanwinst: de verdediger van FC Utrecht is inmiddels persoonlijk akkoord met Ajax over een vierjarig contract en ondergaat woensdagmiddag de medische keuring.