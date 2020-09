Zlatan nam Derksen op de hak: ‘F*ck your magazine, he can work for me’

Zlatan Ibrahimovic had veel succes met zijn biografie 'Ik, Zlatan', het in 2011 uitgegeven boek over het leven van de aanvaller van AC Milan. Schrijver en auteur Michel van Egmond ontmoette de Zweedse spits korte tijd later in Parijs, toen Ibrahimovic onder contract stond bij Paris Saint-Germain. Hij haalt in de podcast van Voetbal International een hilarische anekdote over de excentrieke speler naar voren.

Volgens Van Egmond was Ibrahimovic destijds erg gelukkig met de verkoop van het boek. "We hadden het over boeken en natuurlijk ook over zijn boek. Ik vroeg ook hoe het zat met zijn boek. 'Dat gaat als een speer. Ik heb ervoor gezorgd dat het boek in Zweden in elke benzinepomp ligt. Van het uiterste puntje van Zweden tot aan Malmö. En ik ga er ook voor zorgen dat het op school verplicht gelezen wordt en blablabla.' Op een gegeven moment zei Thijs (Slegers, voormalig verslaggever van Voetbal International, red.) of ik tegen hem: 'Nou, als je nou een deel twee maakt en je wilt er echt een beetje succes mee hebben, dan kunnen wij het ook uitgeven bij Voetbal International. Als wijze van grap. "

Een typische Ibrahimovic-reactie volgde al snel: 'F*ck you and your f*cking magazine. If I want I will buy your f*cking magazine and then the moustache (Johan Derksen, red.) can work for me.' Van Egmond is louter lovend over de topschutter van AC Milan: "Top man, die Zlatan. Dat is nou echt een personality." Van Egmond zal het bezoek aan Parijs dan ook nooit meer vergeten: "Het was een geweldige gozer, die Zlatan. Ik heb zelden zo'n voorkomende superster gezien als hij. Die was echt zo ongelooflijk aardig tegen iedereen. Misschien trof ik hem op een goede dag, want ik kan me ook goed voorstellen dat hij je lachend een klap voor je bek geeft."