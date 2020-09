‘Persoonlijke eisen staan voorlopig transfer Lasse Schöne in de weg’

Lasse Schöne verliet Ajax vorig jaar voor een avontuur bij het Italiaanse Genoa en afgelopen seizoen kwam hij nog 32 keer in actie namens il Grifone. Ondanks deze voorname rol zou het in de laatste dagen voor het sluiten van de transfermarkt nog van een vertrek van de routinier kunnen komen, daar hij inmiddels overbodig lijkt in Genua en voor een dienstverband bij FC Kopenhagen kan kiezen.

Genoa haalde voor dit seizoen met Francesco Cassata, Filippo Melegoni en Milan Badelj een aantal nieuwe centrale middenvelders in huis en zij lijken de voorkeur te gaan krijgen van trainer Rolando Maran. Aangezien Schöne voor een flink bedrag op de loonlijst staat, zou Genoa niet afwijzend staan tegenover een vertrek van de 34-jarige Deen en FC Kopenhagen zou dus uitkomst kunnen bieden.

Het Deense BT meldt woensdag echter dat een terugkeer van Schöne naar zijn geboorteland nog geen uitgemaakte zaak is. FC Kopenhagen is volgens de berichtgeving zeer gecharmeerd van de middenvelder, maar Schöne’s persoonlijke eisen gooien vooralsnog roet in het eten. Aangezien hij een van de grootverdieners bij FC Kopenhagen zal gaan worden, wil de club hem voorlopig alleen een tweejarig contract aanbieden. Schöne zelf mikt echter op een driejarig dienstverband.

BT geeft aan dat de gesprekken zodoende voorlopig vastgelopen zijn. Het lijkt echter niet uitgesloten dat Schöne en FC Kopenhagen er in de komende dagen alsnog uit zullen komen. Voor de middenvelder zou dit de eerste keer zijn dat hij in de Deense Superliga kan gaan acteren. Schöne speelde weliswaar in de jeugd van Lyngby, maar vertrok vervolgens op jonge leeftijd naar sc Heerenveen. Na vier jaar in Friesland speelde hij nog voor De Graafschap, NEC en Ajax.