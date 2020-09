Schalke 04 slaat Van Bommel definitief over en stelt 41-jarige Duitser aan

Manuel Baum is de nieuwe hoofdtrainer van Schalke 04, zo maakt de club uit Gelsenkirchen woensdagmiddag wereldkundig. De 41-jarige oefenmeester zette een handtekening onder een contract tot medio 2022 bij de huidige hekkensluiter in de Bundesliga. Baum is de opvolger van David Wagner, die na de smadelijke 1-3 nederlaag tegen Werder Bremen van afgelopen weekeinde werd weggestuurd.

Baum was tot voor kort bondscoach van Duitsland Onder-18. "Met Manuel Baum hebben we een absolute specialist binnengehaald", jubelt technisch directeur Jochen Schneider op de clubsite. "Zijn elftallen hebben altijd een duidelijke structuur en de speelwijze is ook altijd herkenbaar. Wij hebben dat Manuel als trainer en als mens erg goed bij Schalke 04 past. We danken de Duitse voetbalbond voor het feit dat Manuel op zo'n korte termijn de overstap naar onze club mocht maken."

Unser neuer Chef-Trainer ist da: Willkommen auf Schalke, Manuel Baum! #S04 | ???? | #Baum — FC Schalke 04 (@s04) September 30, 2020

Baum, die voormalig Schalke 04-verdediger Naldo meeneemt als assistent-trainer, is erg gelukkig met de aanstelling bij de laagvlieger. "Dit is een geweldige club met een enorme traditie en potentie op sportief vlak. We moeten er nu voor zorgen dat het elftal weer competitief wordt, zowel op trainingen als tijdens wedstrijden. Ik geloof heilig dat deze selectie over voldoende kwaliteit beschikt", aldus de ambitieuze Baum.

De Westdeutsche Allgemeine Zeitung meldde dinsdag dat naast Baum ook Mark van Bommel een voorname kandidaat was om aangesteld te worden als nieuwe hoofdtrainer bij Schalke 04. Daarnaast stond volgens de Duitse media ook Ralf Rangnick, André Breitenreiter, Valerien Ismael, Marc Wilmots, Sandro Schwarz, Alexander Zorniger en Dimitrios Grammozis eveneens op het lijstje van Schalke 04, dat dus besloten heeft om met Baum in zee te gaan. Normaal gesproken zit hij zaterdag in het uitduel met RB Leipzig voor de eerste keer op de bank.