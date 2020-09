El Hamdaoui haakt aan bij club Sneijder: ‘We stonden onze vingers af te likken’

Mounir El Hamdaoui heeft zijn voetbalschoenen nog niet aan de wilgen gehangen. De inmiddels 36-jarige aanvaller traint sinds deze week mee met de Utrechtse amateurvereniging DHSC, zo weet het Algemeen Dagblad woensdag te melden. Het is goed mogelijk dat El Hamdaoui definitief aansluit bij de club waar Wesley Sneijder als lid van de technische staf en adviseur fungeert.

"Het is even afwachten of wij hem inderdaad kunnen binnenhalen", houdt hoofdtrainer Gert Kruys een slag om de arm in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Gisteravond (dinsdagavond, red.) deden Wesley Sneijder en Mounir mee aan het partijspel. Als staf stonden we onze vingers erbij af te likken. Mounir vond het leuk, ik ben erg gecharmeerd van hem. Ik hoop dat we hem kunnen binnenhalen, maar dat is nog geen zekerheid", aldus de voormalig coach van onder meer FC Utrecht en De Graafschap.

De clubloze El Hamdaoui was laatstelijk actief bij Al Kharaitiyat SC uit Qatar. In het buitenland kwam de routinier verder uit voor Tottenham Hotspur, Derby County, Fiorentina, Málaga, Umm-Salal FC en Al-Taawoun. El Hamdaoui speelde eerder in Nederland voor Excelsior, Willem II, AZ, Ajax en FC Twente. Bij DHSC komt de aanvaller bij een club terecht die dit seizoen wil meestrijden om promotie naar de Derde Divisie.