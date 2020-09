Real Madrid meldt nieuwe blessure voor pechvogel Eden Hazard

Eden Hazard kwam afgelopen seizoen vanwege aanhoudend blessureleed tot slechts zestien optredens in LaLiga en ook de nieuwe voetbaljaargang kent geen positieve start voor de Belg. Real Madrid meldt woensdagmiddag namelijk via de officiële kanalen dat Hazard een spierblessure heeft opgelopen aan zijn rechterbeen en daardoor enige tijd aan de kant zal staan.

Hazard liep deze nieuwe blessure op op het trainingsveld en is eerder op de woensdag nader onderzocht. De Koninklijke doet verder geen uitspraken over de duur van de afwezigheid van de 29-jarige dribbelaar, die in de afgelopen twee speelrondes al ontbrak tegen Real Sociedad en Real Betis. Volgens Marca gaat het echter om een afwezigheid van drie tot vier weken.

Hazard mist daardoor in ieder geval de wedstrijden tegen Real Valladolid, Levante en Cádiz en ook El Clásico van 25 oktober tegen Barcelona dreigt te vroeg te komen voor de aanvaller. De aanvoerder van de Rode Duivels moet in de aankomende interlandperiode bovendien de oefenwedstrijd tegen Ivoorkust en de Nations League-ontmoetingen met Engeland en IJsland laten schieten.

Deze nieuwe blessure betekent een hard gelag voor Hazard, die in het afgelopen seizoen onder meer te maken kreeg met een hamstringkwetsuur, een breukje in zijn voet en een enkelblessure. De voor 115 miljoen euro van Chelsea overgenomen linksbuiten speelde vooralsnog 22 wedstrijden voor Real Madrid, waarin hij eenmaal wist te scoren.