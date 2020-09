‘Bayern München meldt zich in Madrid voor volgende grote huurdeal’

Bayern München had met James Rodríguez, Philippe Coutinho en Ivan Perisic in de afgelopen jaren al verschillende huurlingen van naam in de gelederen en der Rekordmeister heeft volgens BILD voor dit seizoen een soortgelijke deal in gedachten. Bayern onderzoekt naar verluidt namelijk de mogelijkheden om Thomas Lemar op huurbasis over te nemen van Atlético Madrid.

De regerend kampioen van de Bundesliga zag deze zomer Coutinho en Perisic terugkeren naar respectievelijk Barcelona en Internazionale, terwijl vooralsnog enkel Leroy Sané werd binnengehaald als versterking voor de vleugels. Bayern kan dus nog wel een extra optie gebruiken en ziet nu in Lemar een geschikte versterking voor de selectie van trainer Hansi Flick.

Of het de Duitsers gaat lukken om Lemar op huurbasis in te lijven valt echter nog te bezien. Los Colchoneros staan naar verluidt wel open voor een vertrek van Lemar, die twee jaar geleden voor zeventig miljoen euro werd overgenomen van AS Monaco maar er nog niet in is geslaagd om uit te groeien tot een dragende speler. Atlético geeft er echter de voorkeur aan om Lemar direct te verkopen in plaats van hem te verhuren.

Bayern is volgens de berichtgeving overigens niet de enige Duitse gegadigde voor Lemar. RB Leipzig is naar verluidt namelijk eveneens in de markt voor de 24-jarige Fransman. Of die Roten Bullen hem wel meteen permanent willen overnemen is op dit moment nog niet duidelijk.