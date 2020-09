‘We dachten er één te hebben, maar tot onze verbazing koos hij voor PSV’

Joey Veerman staat volgens Voetbal International in de belangstelling van Southampton. Een transfer naar de Premier League-club lijkt echter geen serieuze optie te zijn, zo concludeert Piet Buter. De internationale scout van The Saints benadrukt dat manager Ralph Hasenhüttl momenteel andere opties onderzoekt op de transfermarkt, die nog tot 5 oktober geopend is.

"Het is natuurlijk een heel goede voetballer", deelt Buter in gesprek met de regionale omroep NH een compliment uit aan Veerman. "En het zou dom zijn om een jongen van 21 met die kwaliteiten niet te volgen, dan zitten we te slapen. Het is een spelbepaler met een geweldige techniek. Hij heeft heel goed spelinzicht, een mooie pass en neemt alle corners en vrije trappen. Een interessante speler." Southampton is echter meer gebaat bij een controlerende middenvelder, zo verzekert Buter. "We dachten er een te hebben met Ibrahim Sangaré van Toulouse, maar tot onze grote verbazing heeft hij gekozen voor PSV."

Buter denkt dat Veerman er goed aan doet om zijn verblijf in Heerenveen met minstens een jaar te verlengen. "Verdedigend is hij nog niet goed genoeg. Het tempo is nog net wat te laag en de omschakeling kan beter. Aan de bal is hij Premier League-waardig, maar zonder bal moet hij nog een aantal stapjes maken", aldus Buter, die de middenvelder deze week niet alsnog naar Engeland ziet vertrekken. "Als ik het moet inschatten en er flesje wijn op zet, dan zeg ik 'nee'. Dat gaat deze transferperiode niet gebeuren. Misschien in januari of later."

Veerman zou volgens Voetbal International ook worden gevolgd door een Spaanse club. Eerder werd de spelmaker van sc Heerenveen al genoemd als mogelijke aanwinst van Feyenoord. Veerman verlengde zijn contract in het Abe Lenstra Stadion onlangs tot medio 2024. Heerenveen vraagt sowieso de hoofdprijs voor de vorig jaar van FC Volendam overgenomen middenvelder, zo wist bovengenoemd weekblad maandag te melden.