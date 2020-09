Koeman reageert op woorden Messi en bespreekt hardnekkig transfergerucht

Manchester United hoopt Ousmane Dembélé over te kunnen nemen van Barcelona, zo weet Sky Sports woensdag te melden. The Red Devils zetten in op een huurovereenkomst voor de Franse vleugelaanvaller. Trainer Ronald Koeman hoopt echter dat Dembélé ook na het sluiten van de transferperiode, op 5 oktober, ook nog selectiespeler van Barcelona is.

"Ik reken op hem, hij heeft het in de eerste weken van mijn verblijf hier namelijk erg goed gedaan", wordt Koeman woensdag in aanloop naar de uitwedstrijd van Barcelona tegen Celta de Vigo van donderdagavond geciteerd door onder meer Mundo Deportivo. "Vorige week zat hij even in een mindere fase. Maar vandaag trainde Ousmane goed en daarom reken ik ook op hem." Koeman weet echter dat er nog een hoop kan gebeuren in de komende dagen: "De club en de speler nemen uiteindelijk de eindbeslissing."

Koeman: 'Ansu Fati is heel erg goed voor zijn leeftijd'

Koeman bevestigt op de persconferentie tevens dat Sergiño Dest op zeer korte termijn officieel speler van Barcelona is. "Hij wordt medisch gekeurd", aldus de oefenmeester van de Catalanen. "De handtekeningen staan alleen nog niet onder het contract. Tot die tijd wil ik er verder niets over zeggen. Ik ga er echter vanuit dat het allemaal snel rondkomt." Koeman gelooft in de slagingskansen van Dest in het Camp Nou. "Het is een jonge speler en daardoor erg belangrijk voor de toekomst van de club. Hij gaat de strijd aan met de spelers die hier al rondlopen." De verwachting is dat Dest vrijdag officieel wordt gepresenteerd als nieuwe aanwinst van Barcelona.

De Barcelona-coach gaat tevens in op de woorden van Lionel Messi, die opriep tot vrede en harmonie bij Barcelona. "Bij deze club is het nooit rustig, maar het is altijd een zeer goede zaak dat de aanvoerder van een ploeg een dergelijke boodschap naar buiten brengt. Hopelijk keert de rust snel terug bij Barcelona", aldus de hoopvolle Koeman. Messi deede de oproep in gesprek met Sport: "Het gaat ons alleen lukken om onze doelen te bereiken als we gezamenlijke passie, enthousiasme en motivatie tonen. We moeten verenigd zijn en alle neuzen dezelfde kant op hebben staan."