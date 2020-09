‘Ik hoop dat de Ajax-fans niet te snel oordelen en hem een kans geven’

De aanstaande overgang van Sean Klaiber naar Ajax doet nu al veel stof opwaaien, zeker omdat de rechtsback van FC Utrecht zich in het verleden negatief uitliet over de Amsterdamse club. Ferdi Vierklau, met een verleden bij beide clubs, hoopt dat Klaiber een eerlijke kans krijgt in de Johan Cruijff ArenA. De oud-verdediger denkt dat de flankspeler goed genoeg is voor het niveau dat Ajax nastreeft.

Vierklau begon zijn loopbaan bij FC Utrecht. Via Vitesse en Tenerife kwam hij bij Ajax terecht. Het was destijds dus geen directe overstap. "En nog kreeg ik te maken met negatieve reacties van supporters die het me kwalijk namen", brengt hij in herinnering in gesprek met De Telegraaf. "Dat heeft me wel verbaasd. Supporters moeten toch begrijpen, dat je als speler het maximale uit je carrière wil halen. Ik ging naar Ajax, omdat ik per se een keer kampioen wilde worden. Als voetballer wil je om de prijzen spelen. Uiteindelijk is dat gelukt. Met Ronald Koeman als trainer zijn we kampioen geworden en daarnaast heb ik bij Ajax twee keer de beker gewonnen."

De voormalig mandekker snapt dat een transfer van FC Utrecht naar Ajax altijd extra beladen is. "Maar ik hoop dat de mensen er verstandig mee omgaan", blijft Vierklau met optimisme naar de toekomst kijken. "Ik gun Sean deze mooie stap en ik hoop dat de supporters van FC Utrecht dat uiteindelijk ook doen. Je mag ervan balen, maar gebruik wel je gezonde verstand. En wat de supporters van Ajax betreft, hoop ik dat ze hem een eerlijke kans geven en niet hun oordeel al klaar hebben."

Vierklau acht Klaiber goed genoeg voor een basisplaats bij Ajax. "Met zijn grote aanvallende kwaliteiten past hij goed bij het spel dat Ajax speelt. Als je vergelijkt waar Sean twee jaar geleden stond en welk niveau hij nu haalt, dan is de conclusie dat hij flinke stappen heeft gemaakt", deelt hij een compliment uit aan de toekomstige Ajacied. "Ik denk dat er zeker nog meer inzit. Maar kan hij dat ook laten zien bij Ajax? Er komt wel wat bij kijken om bij zo’n club te spelen. Er worden andere dingen van je gevraagd, je staat meer in de belangstelling en de druk is vele malen groter."

"Hoe ga je ermee om als het publiek tegen je is? En hoe ga je om met de grotere concurrentie?", waarschuwt Vierklau voor de keerzijde van de medaille. "Als je twee weken niet lekker in je vel zit, sta je ernaast. Dat is toch wel echt anders dan bij FC Utrecht. Maar Sean is een goede jongen en ik hoop van harte dat hij gaat slagen bij Ajax", zo besluit de voormalig Ajax-verdediger zijn relaas.