Barcelona slaat last minute-aanval Bayern af en bereikt akkoord met Dest

Sergiño Dest heeft een persoonlijk akkoord met Barcelona, zo meldt De Telegraaf. Nadat de clubs dinsdag het papierwerk voor de transfer hadden afgerond, bereikte de back van Ajax zelf woensdagochtend overeenstemming over een verbintenis voor vijf seizoenen. Als Dest de medische keuring woensdag doorstaat, kan hij vrijdag in het Camp Nou worden gepresenteerd.

Opvallend is dat Barcelona zich op het allerlaatste moment nog moest wapenen tegen Bayern München, zo meldt de krant. De Catalanen leken de Duitse topclub definitief te hebben afgeschud, maar Bayern deed een last minute-overvalpoging. Bayern bleek bereid alle bedragen van Barcelona te overtreffen, maar de keuze van Dest was al gemaakt.

Mede door de concurrentieslag wisten Dest en zaakwaarnemer Joes Blakborn 'een geweldig miljoenencontract' te regelen voor een negentienjarige speler, aldus De Telegraaf. Dinsdagavond laat kwam Dest aan op het vliegveld in Barcelona en vrijdag kan hij aansluiten bij de selectie van trainer Ronald Koeman. Donderdag speelt Barcelona in competitieverband tegen Celta de Vigo.

Naar verluidt betaalt Barcelona twintig miljoen euro, exclusief vijf miljoen euro aan bonussen, voor Dest. De verdediger is de vierde basisspeler die Ajax verlaat, na Hakim Ziyech (Chelsea), Donny van de Beek (Manchester United) en Joël Veltman (Brighton & Hove Albion). Daarnaast worden onder anderen André Onana en Nicolás Tagliafico in verband gebracht met een transfer.