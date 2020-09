Ross Barkley maakt transfer binnen de Premier League

Middenvelder Ross Barkley gaat Chelsea verlaten voor Aston Villa. Beide clubs maken melding van een huurovereenkomst van een jaar. De 33-voudig Engels international ligt nog drie jaar vast op Stamford Bridge. Barkley kon onder manager Frank Lampard niet rekenen op een vaste basisplaats, waardoor Chelsea akkoord is gegaan met een huurdeal.

"Een speler vastleggen met de kwaliteiten van Ross is een enorme stunt voor onze club", zegt manager Dean Smith op de site van Aston Villa. "Ik ben ervan overtuigd dat hij bij ons zal floreren en onze ploeg beter zal maken." Aston Villa heeft de eerste twee competitieduels dit seizoen gewonnen en staat met zes punten op de vierde plek in de Premier League.

Barkley heeft tot op heden drie duels gespeeld dit seizoen. Hij was invaller bij de wedstrijden tegen Brighton & Hove Albion (1-3 overwinning) en Liverpool (0-2 nederlaag) en was basisspeler bij het EFL Cup-duel met Barnsley (6-0 overwinning). In totaal kwam Barkley tot 86 duels voor the Blues, die in januari 2018 ruim zestien miljoen euro betaalden aan Everton voor de middenvelder.