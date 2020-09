Di Marzio: AS Roma stalt Ante Coric dit seizoen in Eredivisie

Ante Coric is voor de rest van dit Eredivisie-seizoen te bewonderen in het shirt van VVV-Venlo. Volgens de doorgaans goed geïnformeerde transferexpert Gianluca Di Marzio wordt de 23-jarige Kroatische middenvelder door AS Roma voor een seizoen verhuurd aan de club uit Limburg.

Coric werd in 2018 door Roma binnengehaald als groot talent. De Romeinen telden destijds zes miljoen euro voor hem neer nadat hij naam had gemaakt bij Dinamo Zagreb. Waar hij in zijn geboorteland regelmatig aan spelen toekwam, had hij in Italië veel moeite om te wennen aan het niveau. In zijn eerste seizoen bij Roma kwam hij niet verder dan twee competitiewedstrijden en een invalbeurt in de Champions League tegen Real Madrid.

Om meer aan spelen toe te komen besloten club en speler vorig jaar dat een verhuurperiode in een andere competitie de beste optie was. Hij vertrok voor een seizoen op huurbasis naar UD Almería, waar hij zestien keer in actie kwam in de Segunda División. VVV haalt geen veelscorende middenvelder in huis; in de afgelopen twee seizoenen scoorde Coric geen enkele keer. Bij Almería was hij echter wel goed voor drie assists.

VVV heeft de komst van Coric nog niet officieel bevestigd. Wanneer hij met succes medisch gekeurd wordt en zijn handtekening heeft gezet, mag hij zich de tiende versterking van de club noemen. Eerder werden Guus Hupperts, Roy Gelmi, Arjan Swinkels, Lukas Schmitz, Jafar Arias, Georgios Giakoumakis, Vito van Crooij, Joshua John en Nezar S’rifi al naar De Koel gehaald. Het contract van Coric in Rome loopt door tot medio 2023.