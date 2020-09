Mourinho gaat in op toiletbezoek: ‘Het probleem is dat het geen plasje was’

Tottenham Hotspur plaatste zich dinsdagavond voor de kwartfinale van de EFL Cup door in de strafschoppenserie beter te presteren dan Chelsea. De eerste negentig minuten eindigden in 1-1, waarna Mason Mount als enige zijn strafschop niet kon benutten. Na afloop gaat het echter vooral over de toiletpauze van Eric Dier en de reactie van manager José Mourinho.

Na 76 minuten kon de verdediger annex middenvelder het niet langer ophouden en rende hij de catacomben in. Mourinho leek niet zo verheugd met de actie van zijn pupil en rende de Engelsman achterna. Een minuut later stond Dier alweer op het veld. Na afloop wordt Mourinho geconfronteerd met de opmerking dat het niet helpt als iemand bij een plasbeurt de ander tot spoed maant.

'Als je moet dan moet je', moet Eric Dier hebben gedacht toen hij opeens van het veld rende, maar daar was José Mourinho het NIET MEE EENS! ?? BIZARRE TELEVISIE! ?? Geplaatst door voetbalzone op Dinsdag 29 september 2020

"Het probleem is dat het geen plasje was", lacht Mourinho, geciteerd door onder meer Goal. De Portugees vertelt dat hij in ieder geval blij was dat Dier zich weer snel op het veld meldde. "Ik drong erop aan dat hij zo snel mogelijk terug moest keren. Het is ook onmenselijk wat hij doet, twee wedstrijden zich zo volledig geven. Hij is moe, zijn spieren zijn moe. Natuurlijk gaat hij donderdag (in de play-off van de Europa League tegen Maccabi Haifa, red.) niet spelen."

Naast het toiletbezoek van Dier komt ook de frictie met Chelsea-manager Frank Lampard ter sprake. "Het belangrijkste is mijn gevoel voor hem, niet zozeer mijn woorden. Ik ben hem veel verschuldigd. Als speler (van Chelsea, red.) heeft hij alles gegeven en dat zal ik nooit vergeten. Het was gewoon een mening van een oude coach richting een getalenteerde coach."

"Ik zei dat spelers een coach niet aan de zijlijn nodig hebben als je wint, maar als je aan het verliezen bent. Als je wint, hoef je niet op de voorgrond te treden. Bij de vorige wedstrijd (tegen West Bromwich Albion, red.) stond Chelsea met 3-0 achter en hij zat teleurgesteld en stil op de bank. Als het over voetbal gaat, kan ik hem niets leren. Hij weet alles. Maar dit was mijn mening. Dat je aan de zijlijn staat als je verliest en dat je kalm blijft als je wint."