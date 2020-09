‘Feyenoord werkt aan deal in Zweden; gesprekken in volle gang’

Feyenoord is nog niet klaar op de transfermarkt. Volgens SportExpressen zijn de Rotterdammers in de markt voor Paulos Abraham, een achttienjarige buitenspeler in dienst van AIK Solna. Technisch directeur Frank Arnesen zou al in gesprek zijn met de Zweedse club over de transfersom van de aanvaller, wiens contract doorloopt tot medio 2023.

Abraham maakte in maart de overstap van IF Brommapojkarna naar AIK voor een bescheiden transfersom van ongeveer 90.000 euro. Feyenoord zou destijds ook in de race zijn geweest om de handtekening van de aanvaller, maar Abraham zag toen AIK als de ideale volgende stap. Dit seizoen in Zweden kwam hij zeventien keer in actie, waarvan veertien als basisspeler. Hij was tot dusver goed voor drie doelpunten en evenveel assists in de Zweedse competitie namens AIK.

Een halfjaar na zijn overstap naar AIK kan Abraham alsnog naar Feyenoord verkassen. Volgens de Zweedse krant zijn beide clubs reeds met elkaar in gesprek over een eventuele overstap. Feyenoord heeft nog geen bod uitgebracht. De Rotterdammers zijn bekend met de zaakwaarnemers van Abraham, die wordt vertegenwoordigd door hetzelfde kantoor als Sam Larsson. Laatstgenoemde maakte in februari van dit jaar voor circa vijf miljoen euro de overstap van Feyenoord naar het Chinese Dalian Professional.

In de Zweedse media wordt Abraham door zijn goede prestaties al langer in verband gebracht met een transfer. Na de 3-0 overwinning op Hammarby twee weken geleden liet hij nog weten dat hij zich niet laat beïnvloeden door de transfergeruchten. “Ik weet van niets. We zien na het seizoen wel of er iets gaat gebeuren. Ik heb mijn zaakwaarnemer laten weten dat ik niet alles wil weten. Hij praat vooral met mijn broer en ik blijf er zoveel mogelijk van vandaan. Mijn broer heeft me verteld dat er wat interesse is, maar ik heb hem gezegd dat ik niets meer wil weten omdat ik mijn focus niet wil verliezen.”