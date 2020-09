‘Richtingenstrijd bij Feyenoord: Advocaat begrijpt er niks van’

Dick Advocaat kan zich niet helemaal vinden in de wil van de selectie van Feyenoord. De spelers pleiten voor een speelwijze waarbij er meer druk op de tegenstander wordt gezet, terwijl de coach een andere mening is toebedeeld. Volgens Voetbal International geniet Advocaat nog alle autoriteit bij zijn selectie, maar neemt het gemor over de manier van spelen wel toe.

Advocaat gaf de spelers tegen ADO Den Haag (4-2 zege) de kans om te kiezen voor een speelwijze waarbij er meer druk wordt gezet, maar de trainer had al snel spijt van zijn beslissing. Feyenoord kwam tegen ADO snel op een 0-1 achterstand, terwijl de bezoekers kansen hadden om verder uit te lopen. 'Tot zijn eigen verbazing proeft Advocaat een richtingenstrijd in zijn eigen kleedkamer. De trainer begrijpt er niks van', schrijft het weekblad.

Vorige week zat de selectie van de Rotterdammers bij elkaar en vertelde Advocaat in een 'vlammende monoloog' hoe hij dacht over het spel van zijn elftal. Deze week zit men wéér samen, maar nu is de coach benieuwd wat zijn spelers echt willen. "Ik heb steeds het woord gevoerd", zegt Advocaat. "Laten zij het nu maar eens zeggen."

"Laat ik vooropstellen dat er geen onwil zit in deze groep, het zijn perfecte jongens om mee te werken. Maar ik blijf zeggen dat wij ruimte nodig hebben om te voetballen. Zij willen het omdraaien en vroeg storen. Dat hebben we tegen ADO geprobeerd, omdat ik dacht dat het tegen die ploeg wel kon, maar vooral voor rust hadden we het lastig en als het een beetje tegenzit, verspelen we punten", aldus Advocaat.