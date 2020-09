Dest vertoonde ‘uiterst merkwaardig’ gedrag: ‘Zijn dossier is heel bijzonder’

Sergiño Dest gaat de overstap maken van Ajax naar Barcelona. De negentienjarige rechtsback is dinsdagavond aangekomen in Spanje om zijn transfer naar de grootmacht af te ronden. De Amerikaans international heeft altijd beweerd dat hij mede dankzij zijn zelfvertrouwen het ver heeft kunnen schoppen. Gery Vink beaamt dat Dest een sterk karakter heeft en geeft aan dat de back in de jeugd van Ajax geregeld op het punt stond weggestuurd te worden.

"Voetballen kon hij wel, maar zijn gedrag was uiterst merkwaardig", vertelt Vink, trainer van Dest bij de Onder-17 van Ajax, in gesprek met de Volkskrant. "Veel creatieve, eigenzinnige spelers bouwen als puber een dossier met misstappen op, maar dat van Sergiño is wel heel bijzonder. Hij had ontzettend veel moeite met gezag, maar ook met zichzelf. Hij wilde anders zijn dan de rest."

Meteen zeer diepgaande vragen voor Sergiño Dest op het vliegveld! ?? ????? Geplaatst door voetbalzone op Dinsdag 29 september 2020

"Dan kwam hij ineens met een witte zweetband aanzetten zoals basketbalster LeBron James die draagt, of een afwijkend shirt. Daar wilde hij dan wedstrijden mee spelen", zegt Vink, die vertelt dat niemand tot Dest doordrong, ook niet op school. "Ik vind het superknap dat hij nu toch op dit niveau is gekomen. Sergiño was niet te coachen. Nul. Je moest er echt bovenop zitten."

"Winston Bogarde, die toen de verdedigers trainde, en ik waren keihard voor hem. Dat was de enige manier." Vink, tegenwoordig assistent bij Willem II, is blij dat topclubs als Bayern München en Barcelona de laatste tijd veel belangstelling toonden. Hij vindt dat Dest met zijn speltype goed past bij Barcelona. "En wat ervaring betreft; als je goed bent, ben je goed."