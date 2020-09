Perez vol onbegrip en verbazing over aantrekken Klaiber door Ajax

Kenneth Perez begrijpt niet dat Ajax de selectie gaat versterken met Sean Klaiber. Bij Voetbalpraat reageert de Deense voetbalanalist met grote verbazing op het handelen van de Amsterdammers op de transfermarkt. Diverse media meldden dinsdagavond dat de clubs akkoord zijn over een transfersom die richting de vijf miljoen euro gaat. Via bonussen en een percentage doorverkoop kan dat bedrag nog oplopen met twee miljoen. Perez vindt het onbegrijpelijk dat directeur spelerszaken Marc Overmars zoveel betaalt voor ‘een simpele back met een gebrekkige techniek’.

Ajax is op zoek naar een nieuwe rechtsback nadat Joël Veltman aan Brighton & Hove Albion werd verkocht en Sergiño Dest op het punt staat om bij Barcelona te tekenen. Perez snapt niet dat Overmars zich bij FC Utrecht heeft gemeld voor Klaiber. “Het verbaast me gewoon dat je niet een beter niveau in huis hebt en dat je zoveel geld moet uitgeven”, zegt hij bij FOX Sports. “Ik vind hem een vrij simpele rechtsback met een gebrekkige techniek. Hij heeft wel dat opkomen en doet dat op een enthousiaste manier, maar als dat genoeg is?”

Mark van Rijswijk neemt het voor Klaiber op: “Ik vind dat hij zich blijft ontwikkelen en dat hij ten opzichte van twee jaar geleden weer wat verder is. Eerlijk gezegd had ik hem eerder bij PSV in beeld gezien als opvolger van Denzel Dumfries”, zegt de voetbalcommentator, die vervolgens kritische vragen krijgt van Perez. “Dus jij vindt dat Klaiber goed genoeg is voor een topclub? Hij kan zo bij een topclub mee?”

“De stap die Dumfries bij PSV heeft gemaakt, dat kan ik bij Klaiber ook wel zien. Ajax, en dat gaan ze me in Eindhoven niet in dank afnemen, kijkt wel verder. Ajax kijkt naar het overleven van de groepsfase van de Champions League”, reageert Van Rijswijk. Perez had verwacht dat Ajax het vertrek van Dest anders had opgelost. “Er zijn toch meer rechtsbacks in de wereld? Ik had gewoon verwacht dat je dat niet hoeft te halen en dat je dat wel in de jeugd of bij Jong Ajax rond hebt lopen. Het verbaast me heel erg.”