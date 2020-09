Arsenal en Leverkusen doen voor tien miljoen zaken

Jeff Reine-Adélaïde gaat zijn loopbaan vervolgen in de Bundesliga. Hertha BSC heeft een akkoord bereikt met Olympique Lyon over een transfer van de middenvelder, die 25 miljoen euro zal kosten. (Diverse Franse media)

1 FC Union Berlin is na de komst van Loris Karius en Taiwo Awoniyi nog niet klaar op de transfermarkt. Die Eisernen hebben ook Joel Pojanphalo van Bayer Leverkusen op de korrel. (Kicker)

Met de komst van de linksback van Arsenal is een bedrag van om en nabij de tien miljoen euro gemoeid.