Mohamed Ihattaren heeft duidelijke boodschap aan ‘haters’ op Instagram

Mohamed Ihattaren beleefde vorig seizoen nog een stormachtige doorbraak bij PSV. In de huidige voetbaljaargang moet hij echter even pas op de plaats maken en krijgt hij ook met de nodige kritiek te maken. Ihattaren lijkt dinsdagavond via Instagram te reageren op het commentaar met een video waarin hij nadrukkelijk in beeld brengt hoe hij in de auto naar ‘Fack Die Haters’ van 3robi luistert.