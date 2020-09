Supporters Feyenoord bestoken Vaclav Cerny: ‘Doe even normaal, joh’

Vaclav Cerny geniet in het shirt van FC Twente weer van het voetballen. De aanvaller is door FC Utrecht verhuurd aan de club uit Enschede, waar de teller na drie duels al op twee goals staat. Cerny maakte in het uitduel met Feyenoord (1-1) zijn eerste doelpunt in de Eredivisie sinds 1 mei 2016, toen hij scoorde in de 4-0 zege van Ajax op FC Twente. De treffer van de Tsjech viel echter niet in goede aarde bij de fans van Feyenoord, zo zag hij al snel op Instagram. Cerny krijgt al enkele jaren het nodige over zich heen na een bezoek aan De Kuip.

“Elke keer als ik uit tegen Feyenoord speel, of het nou met Ajax of FC Utrecht was, of nu met FC Twente, krijg ik allemaal van die rare dingen, over mijn land, over mijn vader en moeder. Houd mijn familie er gewoon buiten”, benadrukte Cerny bij Bij Andy in de Auto. “Je mag mij uitschelden op de manier die je wil, maar van dit soort dingen houd ik echt niet. Ik vind het zo onnodig.”

“Ik kreeg na de wedstrijd tegen Feyenoord een stuk of tien DM’s over mijn familie, over mijn moeder. Ik weet dat ik voor Ajax heb gespeeld. Doe even normaal joh. Ik denk dat het nu was omdat ik had gescoord. We weten allemaal hoe het ligt als je bij Ajax hebt gespeeld. Ik vind het helemaal niet erg dat ze mij uitschelden. Prima, maar het is lang geleden dat ik daar heb gespeeld. Wees blij voor mij dat ik na vier jaar weer in de Eredivisie scoorde”, besloot Cerny zijn verhaal nog enigszins met een glimlach.

Cerny vertelde in de aflevering op YouTube ook over de manier waarop hij bij Ajax terechtkwam. Zo zaten tal van Europese topclubs op zeer jonge leeftijd achter hem aan. “Ik heb eerst stagegelopen bij Chelsea. Toen was ik dertien geloof ik. Daar ben ik uiteindelijk twee keer geweest. Daarna bij Juventus en toen kwam Ajax heel snel. Na een stage bij Ajax mocht ik ook nog naar Manchester United en Arsenal. Maar na mijn stage bij Ajax zei ik al tegen mijn vader dat ik naar Ajax wilde als de club ook door wilde.”

“Uiteindelijk ben ik een jaar lang om de twee maanden een paar weken bij Ajax geweest om stage te lopen. Toen was ik veertien, vijftien jaar en moest ik wachten om een officiële transfer te maken.” Cerny voelt zich nu op zijn plek bij FC Twente. “Ik moet nu zorgen dat ik het vasthoud, zo simpel is het. FC Twente is een mooie club. Ik hoorde het al overal, maar ik maak het nu ook zelf mee. Het stadion is niet normaal.”