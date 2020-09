‘Transfersom Sean Klaiber lijkt richting die van Zakaria Labyad te gaan’

Ajax lijkt in de slotweek van de transferperiode nog voor wat beweging te willen zorgen. De Amsterdammers worden inmiddels nadrukkelijk in verband gebracht met een terugkeer van Davy Klaassen en ook Sean Klaiber is naar verluidt in beeld in de Johan Cruijff ArenA. Ajax neemt op korte termijn afscheid van Sergiño Dest en is dus in de markt voor een nieuwe rechtsback.

De mogelijke komst van Klaiber wordt echter met de nodige scepsis ontvangen door de fans van de club en Ajax-watcher Freek Jansen kan zich voorstellen dat er twijfels zijn: “Aan de andere kant zijn Dest en Joël Veltman vertrokken, twee spelers die als rechtervleugelverdediger kunnen spelen”, legt de journalist van Voetbal International uit voor de camera van FOX Sports.

Klaiber wordt, als hij de overstap maakt naar Ajax, normaal gesproken de back-up van Noussair Mazraoui: “Mazraoui is goed begonnen, maar het blijft toch even afwachten hoe hij zich dit seizoen fysiek houdt. Je gaat heel veel wedstrijden spelen met elke week de Champions League. Dan is het volgens mij geen overbodige luxe om een stand-in voor Mazraoui te hebben.”

Wat voor de vleugelverdediger spreekt, is dat hij een oude bekende is van trainer Erik ten Hag: “Klaiber is een speler die onder Ten Hag is opgebloeid bij FC Utrecht en zich daar ook echt als rechtervleugelverdediger heeft gemanifesteerd. Ajax heeft zich gisteren gemeld, dus dat spel is ook bezig”, aldus Jansen. Klaiber kan daarmee eenzelfde weg bewandelen als Zakaria Labyad, die twee jaar geleden de gang van FC Utrecht naar Ajax maakte.

“Labyad werd een paar jaar geleden voor zes miljoen euro overgenomen en Klaiber lijkt ook een beetje die kant op te gaan, richting de vijf miljoen in ieder geval”, sluit Jansen af. Ajax is overigens niet de enige gegadigde voor Klaiber: het Italiaanse Parma heeft zich inmiddels ook in de Domstad gemeld en zou de verdediger nog voor de neus van de Amsterdammers weg kunnen kapen.