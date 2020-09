‘De grotere persoonlijkheid die hij is geworden, kan Ajax nog wel zetje geven’

Ajax haalde met Mohammed Kudus deze transferperiode al een jonge middenvelder binnen en daar lijkt het niet bij te blijven als het aan de Amsterdammers ligt. Davy Klaassen wordt nadrukkelijk in verband gebracht met een terugkeer in de Johan Cruijff ArenA en de huidige speler van Werder Bremen zou de nodige ervaring toevoegen aan de selectie van trainer Erik ten Hag. Erik Meijer, in het verleden speler van onder meer Bayer Leverkusen en Hamburger SV en tegenwoordig Bundesliga-analyticus, snapt wel dat Ajax weer blij Klaassen uit is gekomen.

De oud-spits geeft aan dat directeur voetbalzaken Marc Overmars met Klaassen iemand binnenhaalt die de club, de speelstijl en de competitie kent: “Als je hem vandaag haalt, kan hij morgen spelen”, legt hij uit in gesprek met het Algemeen Dagblad. Meijer denkt bovendien dat de nu 27-jarige Klaassen een andere speler is geworden in de drie jaar dat hij in het buitenland heeft gespeeld: “Als je naar een zwaardere buitenlandse competitie gaat, maak je automatisch stappen.”

“Fysiek is Klaassen sterker en zijn leidersrol heeft hij in Bremen ook verder ontwikkeld. Hij is niet voor niets aanvoerder en de rechterhand van trainer Florian Kohfeldt.” Meijer ziet dat Ajax in de afgelopen jaren met Daley Blind en Dusan Tadic al twee ervaren spelers binnenhaalde en hij denkt dat Klaassen eenzelfde rol zou kunnen vervullen: “De trainer kan ze meenemen in zijn plannen. Zij helpen om trainingen pittig te houden en in wedstrijden een commando van Erik ten Hag meteen door te voeren. Zo creëert hij een sterke as waar de rest omheen kan bewegen.”

Klaassen heeft zich in de afgelopen seizoenen bovendien ontwikkeld tot een meer verdedigend opererende middenvelder en dat is juist een positie waar Ajax nog zoekende is. De zestienvoudig international van het Nederland elftal opereerde in de tijd dat hij nog in Amsterdam actief was juist als nummer 10: “Nu heeft hij meer een controlerende rol. Eigenlijk een speler die tussen de 6 en 8-positie in zit, maar nog steeds met het neusje voor de goal”, stelt Meijer.

Als Klaassen naar Ajax komt en opgesteld wordt als een controlerende middenvelder, zal hij deze rol waarschijnlijk wel anders gaan invullen dan bijvoorbeeld Edson Álvarez of Lisandro Martínez doen: “Klaassen is niet superdefensief. Hij kan als de meest verdedigende middenvelder spelen, maar dat zou ik zonde van zijn kwaliteiten vinden. Zijn loopvermogen blijft zijn grootste wapen. Conditioneel is hij alleen maar sterker geworden. Ik zie hem dan ook nog graag dat passje geven op de spits en bijsluiten.”

Ajax maakte in de afgelopen seizoenen op Europees gebied stappen, terwijl Klaassen met Werder juist tegen degradatie streed. De middenvelder heeft volgens Meijer wel de ervaring en het niveau om zich weer bij zijn oude club aan te sluiten: “De vraag is meer of het nog goed genoeg is als Ajax de laatste acht bereikt. Twee jaar geleden zeker, maar elke Ajacied is naar een hoger niveau gegroeid. De grotere persoonlijkheid die hij in de Bundesliga is geworden, kan Ajax internationaal nog wel een extra zetje geven.”