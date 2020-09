FC Eindhoven en Roda JC sluiten speeldag vijf af met zes doelpunten

De ontmoeting tussen FC Eindhoven en Roda JC Kerkrade in de Keuken Kampioen Divisie heeft dinsdagavond geen winnaar opgeleverd. De ontmoeting in het Jan Louwers Stadion eindigde in 3-3 dankzij een laat doelpunt van de thuisploeg. Een hard gelag voor het team van Jurgen Streppel, dat anders de vierde zege in de eerste vijf duels had geboekt. Roda staat vijfde met tien punten uit vijf wedstrijden en speelt zondag thuis tegen FC Volendam.

Na dik twintig minuten stond er al een tussenstand van 2-3 op het scorebord. Het was FC Eindhoven, waar Bart Biemans al snel geblesseerd uitviel, dat al na zeven minuten aan de leiding ging. Kaj de Rooij werd aan de linkerkant weggestuurd door Iker Pozo. Hij legde de bal terug, waar Hugo Botermans het eenvoudig afmaakte: 0-1. Roda boog de achterstand in vier minuten tijd om: Patrick Pflücke trok de stand gelijk met een schot vanaf de rand van het zestienmetergebied en hij stond ook aan de basis van de 1-2 van Roland Alberg, die het leer koeltjes achter doelman Thom Jonkerman plaatste.

Een overtreding van Flor Van den Eynden op Richard Jensen leverde Roda JC een strafschop op en het was Alberg die vanaf elf meter zijn tweede van de avond maakte. Luttele minuten later verkleinde FC Eindhoven alweer de nadelige marge. Kaj de Rooij ontving de bal van Jort Van der Sande en zag zijn schot onderweg van richting veranderd worden door Kees Luijckx en achter doelman Youri Roulaux eindigen: 2-3. Het spel in het restant van de tweede helft golfde op en neer, met nog een goede kans voor basisdebutant Fabian Serrarens aan de kant van de Limburgers.

Roda JC had het in de tweede helft moeilijker met FC Eindhoven en probeerde Jonkerman vooral van afstand te passeren. Pogingen van Jordy Croux en Robert Klaasen waren een prooi voor de keeper. Richting de slotfase begon FC Eindhoven zich steeds meer offensief te laten gelden en uiteindelijk volgde vlak voor tijd de 3-3. Pozo schoot vanaf de rand van het zestienmetergebied op doel en zag zijn van richting veranderde schot in de onderhoek belanden. FC Eindhoven staat met acht punten op een zevende plaats en wacht komende zaterdag een uitduel met NEC.