Ajax maakt dankzij transfers winst van ruim twintig miljoen euro

Ajax heeft dinsdagavond de jaarcijfers voor het boekjaar 2019-2020 openbaar gemaakt. De Amsterdammers melden via de officiële kanalen dat er over het afgelopen jaar een winst van 20,7 miljoen euro geboekt is. Tegelijkertijd is er sprake van een flinke omzetdaling. Vanwege lagere inkomsten uit Europese competities en het coronavirus slonk de omzet met 37,2 miljoen naar 162,3 miljoen.

Dat er toch nog een winst van ruim twintig miljoen bij valt te schrijven komt door de inkomsten uit transfers, zo voegt Ajax toe. In totaal werd er in het afgelopen jaar 84,5 miljoen binnengehaald, voornamelijk vanwege de transfers van Matthijs de Ligt en Kasper Dolberg naar respectievelijk Juventus en OGC Nice.

Het eigen vermogen van de club is in het afgelopen jaar met 18,8 miljoen gestegen naar 228,8 miljoen en ook de kosten zijn iets toegenomen. Vanwege voornamelijk een toename van de vaste salariskosten, zijn de totale kosten met tweehonderdduizend euro gestegen naar 165,4 miljoen. Over het afgelopen jaar werd een operationeel verlies van 3,1 miljoen gemaakt.

Het is nog de vraag welke cijfers Ajax over het net gestarte seizoen kan overleggen. De afgelopen voetbaljaargang was vanwege de vroege Champions League-exit minder succesvol dan het seizoen ervoor en ook corona heeft een flinke invloed gehad. Het financiële succes van het huidige seizoen zal afhangen van de Europese prestaties en hoe lang er in een leeg of minimaal gevuld stadion gespeeld zal moeten worden. Met de transfers van Hakim Ziyech, Sven Botman en Donny van de Beek en het naderende vertrek van Sergiño Dest haalt Ajax in ieder geval vast de nodige inkomsten binnen.