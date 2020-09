Leicester City betaalt maximaal 40 miljoen voor 19-jarige verdediger

Leicester City heeft zich verzekerd van de diensten van Wesley Fofana. Saint-Étienne, zijn huidige werkgever, maakt dinsdagavond melding van een akkoord met the Foxes over een transfer van de negentienjarige verdediger. De Franse club doet verder geen uitspraken over de hoogte van de transfersom, maar vermeldt er wel bij dat Fofana nu de duurst verkochte speler uit de clubgeschiedenis is.

Het record stond tot voor kort op naam van William Saliba, die vorig jaar voor dertig miljoen euro werd overgenomen door Arsenal en afgelopen seizoen nog op huurbasis voor zijn oude club speelde. Volgens transferexpert Fabrizio Romano is met de overgang van Fofana naar Leicester een bedrag van maximaal veertig miljoen euro gemoeid.

De jonge Fransman wordt daarmee de op-een-na duurste aankoop ooit van de huidige koploper van de Premier League. Leicester betaalde alleen meer voor Youri Tielemans, die vorig jaar voor 45 miljoen definitief over werd genomen van AS Monaco. Fofana wordt de tweede grote aankoop van deze transferperiode, nadat Timothy Castagne voor 24 miljoen werd overgenomen van Atalanta. Verder kwam Cengiz Ünder op huurbasis over van AS Roma.

Voor Fofana stopt de teller door zijn transfer op dertig optredens in de hoofdmacht van les Verts. De jongeling maakte in het seizoen 2018/19 zijn debuut en groeide in de afgelopen voetbaljaargang uit tot een vaste waarde. Fofana is na Saliba en Kurt Zouma de derde centrale verdediger die door Saint-Étienne op jonge leeftijd voor een flink bedrag wordt verkocht.